Dua Lipa y George Ezra, favoritos en los premios Brit

La cantante Dua Lipa y el compositor George Ezra parten como los principales favoritos en la ceremonia de los premios Brit que se celebrará este miércoles en el O2 de Londres.

Ezra, que el año pasado sacó al mercado su segundo trabajo, bajo el título "Staying at Tamara's", opta a los premios Brit a mejor artista británico masculino, mejor single británico, con "Shotgun", y mejor álbum británico del año.

En la categoría de mejor artista británico también están nominados Craig David, Giggs, Sam Smith, que el año pasado estuvo presente en los Brits como intérprete, y Aphex Twin.

Por su parte, Dua Lipa, quien en 2018 ya actuó en la gala con su reconocido "New Rules", podría llevarse los galardones a mejor single británico y mejor vídeo británico. En ambas compite con su canción "IDGAF".

Además, en la categoría de mejor sencillo británico también puede llevarse el título por la colaboración junto al dj Calvin Harris en el tema "One Kiss".

La londinense, sin embargo, no está nominada como mejor artista británica, donde el grupo Florence + The Machine, Jorja Smith, Anne-Marie, Lily Allen y Jess Glyne se disputarán uno de los entorchados más preciados de la noche.

Jorja Smith, con "Lost & Found", y Florence & The Machine, con "High As Hope", podrían hacerse además con el galardón a álbum británico del año, categoría en la que también aparecen Anne-Marie, con su "Speak Your Mind", The 1975, con "A Brief Inquiry Into Online Relationships", y el ya mencionado Ezra.

Los aclamados Arctic Monkeys vuelven a los Brit de la mano de su último álbum, "Tranquility Base Hotel & Casino", que solo les ha valido para colarse en la lista de mejor grupo británico, junto a Gorillaz, banda liderada por Damon Albarn, exlíder de Bllur, que ya se hizo con este galardón el año pasado, The 1975, Little Mix y Years & Years.

Cardi B, Camilla Cabello Christine & The Queens, Ariana Grande y Janelle Monae pugnan por el Brit a mejor artista femenino internacional, mientras que en la misma categoría masculina, serán Drake, Eminem, Kamasi Washington, Shawn Mendes y Travis Scott quienes se disputen el trono.

La gala, que comenzará a las 20:00 GMT, será conducida por el cómico Jack Whitehall y contará con las actuaciones de Sam Smith, The 1975, George Ezra, Dua Lipa y Calvin Harris, entre otros.