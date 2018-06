Elvis Costello repasará sus clásicos en dos conciertos en Barcelona y Madrid

Elvis Costello recalará mañana en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona y un día después en las Noches del Botánico de Madrid para ofrecer dos conciertos con un repertorio de "grandes éxitos", según han señalado hoy los organizadores del recital de Barcelona.

Declan Patrick MacManus, más conocido como Elvis Costello, está de gira acompañado por The Imposters (Steve Nieve, Pete Thomas y Davey Faragher).

El músico de 63 años, que actuó por última vez en España hace dos años, repasará algunos de sus canciones emblemáticas, que son muchas tras cuarenta años de carrera.

Elvis Costello (Gran Bretaña, 1954) se inició en la escena rock londinense a mitad de los 70 y se nutrió de movimientos como el new wave o el punk.

Su primer álbum, "My Aim is True", fue lanzado en 1977 y desde entonces se ha situado en muchas ocasiones entre los "100 mejores artistas de todos los tiempos", según la revista The Rolling Stone.

El artista es un experto en la fusión de géneros y en estos momentos está trabajando en su próximo disco, según anunció recientemente.