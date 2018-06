Isabel Huppert: "Me encanta que en España haya once mujeres en el Gobierno"

Isabel Huppert, una de las actrices más célebres del cine y teatro francés, ganadora del premio a la mejor interpretación en Cannes por "La pianista" (Michael Haneke, 2001) ha señalado hoy en Madrid que "le encanta" la mayoría de mujeres en el nuevo gobierno de España.

"Me encanta que en España tengáis once mujeres en el gobierno, es genial", ha dicho la actriz, que en ese momento explicaba sus preferencias a la hora de interpretar papeles: "A mi nunca me ha interesado interpretar mujeres fuertes, más bien prefiero mujeres frágiles pero resistentes", ha manifestado.

"Siempre me han interesado los papeles de mujeres que quieren sobrevivir, lo cual es más importante que vivir a veces, porque están en situaciones extremas. Pero a través de un destino de mujer -ha añadido- también se puede hablar de un destino universal que afecta a todos los seres humanos, no solo a las mujeres".

Huppert, y el director de cine español Carlos Saura, comentaban hoy con la prensa el "gran honor" que ha supuesto para ambos ser galardonados con el Prix Diálogo 2018 a la Amistad Hispano-Francesa.

"Me siento muy conmovida de que me lo hayan dado y de que, a través de mí -ha dicho la protagonista de "Elle" (2016)-, se esté reconociendo también el trabajo de grandes directores".

La Asociación Diálogo, que entrega este premio por décimo quinto año consecutivo, fue fundada en 1983, un momento en el que las relaciones entre España y Francia vivían momentos delicados, con recelos mutuos y malentendidos que los fundadores entendieron que podrían revertir a través del mutuo conocimiento.

"Dialogo es un nombre excelente para este premio porque es el intercambio, la curiosidad, las ganas de conocer al otro, y es reconocer, más que la amistad, el interés mutuo de Francia y de España", ha resumido la actriz.

Nominada a un Óscar y con más de cien premios cinematográficos y teatrales a sus espaldas, Huppert, de 65 años, ha contado que volverá en breve a las pantallas españolas con la nueva película de Haneke, "Happy End", que "más que hablar de inmigración muestra el absurdo que hay dentro de cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a un problema que nos supera".

"Es una película muy áspera, muy radical, muy intransigente, que aborda un problema que, en el fondo, afecta a todos los países europeos, y hoy más concretamente de actualidad, por el Aquarius", ha señalado.

También ha comentado que el término cine social no "le dice mucho", que, en su opinión, el cine con mayúsculas, "es político por definición", porque el cine "siempre está hablando de la vida".

Con Carlos Saura sentado a su lado, Huppert ha manifestado que "espera" rodar "algún día" en España, "a los franceses nos inspira la cultura española, Lorca, Picasso, Saura, Buñuel".

"Si ese día se convierte en realidad me haría feliz", ha sonreído Huppert, a lo que el director (Huesca, 1932) ha respondido que "por qué no, si hubiera ocasión de trabajar con ella, qué maravilla".

Saura, por su parte, ha alabado al país vecino por su forma de valorar y defender la Cultura.

"España debería hacer un esfuerzo gigantesco para ponernos al nivel", ha dicho el director de "Cría cuervos" (1976), y ha pedido al nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez que "esto cambie y que la Cultura con mayúsculas, no con minúsculas, sirva para que tengamos una población mejor, y que se proteja a los artistas".

"Creo que este país tiene muchas cosas que decir y tenemos un porvenir abierto; espero mucho muchísimo del Gobierno", ha afirmado, y ha puesto como ejemplo el tema de los impuestos "que son una barbaridad y retraen a los espectadores".

Fotógrafo y escritor, además de director de cine, Saura ha lamentado que "hayan desaparecido los grandes productores de películas" y en su lugar queden "financieros que quieren rentabilizar rápidamente. Yo he hecho 40 películas y no me he producido ninguna", ha precisado.

El año pasado, el Prix Dialogo recayó en el rey emérito Juan Carlos I, y el anterior, 2016, en la autora teatral Yasmina Reza y el premio novel de literatura Mario Vargas Llosa.

También lo tienen Mireia Belmonte y Zinedine Zidane, Agatha Ruiz de la Prada y Jean-Paul Gaultier, porque el "Dialogo" reconoce a personalidades de todos los ámbitos, especialmente el cultural, artístico, universitario, empresarial, periodístico, deportivo y humano.