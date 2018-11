Jorge R. Gutiérrez dirigirá la serie animada "Maya and the Three" de Netflix

El cineasta mexicano Jorge R. Gutiérrez, que dirigió la cinta de animación "The Book of Life" (2014), será el realizador de la serie limitada de animación "Maya and the Three", que producirá y emitirá Netflix, informó hoy la plataforma digital en un comunicado.

Gutiérrez se encargará de escribir y dirigir esta serie inspirada en el mundo mitológico de Mesoamérica y en la que una princesa guerrera deberá reclutar a tres legendarios luchadores para salvar el mundo de los humanos y los dioses.

En la creación de "Maya and the Three", cuyo estreno está previsto para 2021, también participarán la guionista Silvia Cárdenas Olivas ("Elena of Avalor") y el animador Jeff Ranjo ("Moana", 2016).

En declaraciones a Variety, Gutiérrez señaló hoy que quiere que esta serie sea "como un 'The Lord of the Rings' mexicano pero desternillante".

Asimismo, el director subrayó el valor de que "Maya and the Three" tenga a una mujer como protagonista.

"Me di cuenta de que mucha de la mitología es sexista (...). Este es mi intento de ofrecer una heroína genial y ponerla en esta increíble aventura", añadió.

Gutiérrez dirigió "The Book of Life", una película que fue producida por su compatriota Guillermo del Toro y que giraba en torno a la celebración mexicana del "Día de los Muertos".

Con un presupuesto de 50 millones de dólares, "The Book of Life" recaudó 100 millones en todo el mundo, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Además de "Maya and the Three", Netflix anunció hoy cinco proyectos más de animación: las series "Go! Go! Cory Carson", "Kid Cosmic" y "Tras Truck", y las películas "The Willoughbys" y "My Father's Dragon".