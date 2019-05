Populismo y dictadura socavan desarrollo de Latinoamérica, dice Vargas Llosa

El escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa afirmó hoy que el populismo y las dictaduras han socavado la prosperidad de los países de América Latina que durante décadas no se han podido convertir en democracias desarrolladas.

Al inaugurar el Foro internacional "Desafíos de la Libertad en el Siglo XXI" en Guadalajara (oeste de México), Vargas Llosa citó a Venezuela como un caso en el que el populismo ha contribuido a la destrucción de un país que pudiera ser "uno de los más ricos" del mundo.

"Es claro que con políticas como las de Venezuela no se conduce un país a la prosperidad y a la justicia", sino que "se le empuja al abismo y la autodestrucción", señaló.

Sostuvo que en el caso de Venezuela "es evidente que el pragmatismo generoso e idealista puede muchas veces, en la mayor parte de las veces, ser contraproducente y aumentar los problemas que se quieren resolver".

Destacó que el presidente Hugo Chávez (1999-2013) comenzó su gobierno en Venezuela de manera democrática al ser elegido "limpiamente", pero su ascenso fue "el principio del fin de la democracia venezolana" porque ya no permitió elecciones y los venezolanos quedaron "atrapados en una situación que ha empobrecido salvajemente" a su país.

"Los venezolanos se mueren de hambre, no hay comida, no hay medicina, no hay electricidad, no hay divisas, y por lo menos tres millones y medio, algunos dicen que hasta cuatro han tenido que huir de su país a pie en busca de la supervivencia en países vecinos", expresó.

Esa situación ha movilizado por primera vez a los países democráticos organizados por la Organización de Estados Americanos (OEA) en defensa de la democracia, aseguró Vargas Llosa.

En su mensaje, Vargas Llosa destacó la sorpresa que causó entre "los latinoamericanos demócratas" la neutralidad mostrado por el Gobierno mexicano ante el caso de Venezuela.

"Nos ha apenado que México, que era un país integrante del grupo de Lima y que había actuado de una manera tan solidaria con los países democráticos en contra de la dictadura de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro, haya optado, con el nuevo gobierno, por una posición neutral como si se pudiera ser neutral frente a la peste bubónica", subrayó.

Vargas Llosa recordó que en la década de los 70 las dictaduras en la mayoría de los países latinoamericanos impidió el desarrollo y la prosperidad de la región.

Ahora, en la primera década del siglo XXI ha habido un progreso pues hay "pocas dictaduras" y más democracias "nacidas de elecciones más o menos limpias", algunas de ellas con problemas de corrupción.

Recalcó que hay países como Perú que han superado la dictadura pero están inmersos en gobiernos corruptos que "socavan las posibilidades de la libertad y la democracias".

Estos gobiernos "caen en el juego de grandes compañías" como la brasileña Odebrech que utilizan el soborno para conseguir contratos públicos e involucran a presidentes hasta ministros y funcionarios públicos.

"Es preferible una democracia corrompida que una dictadura, todas las dictaduras sin excepción son profundamente corrompidas, pero esa corrupción aparece pocas veces a la luz pública porque la censura lo impide", señaló.

El escritor aseguró que pese a ciertos avances en materia económica, los países latinoamericanos se mantienen en el subdesarrollo con "enormes injusticias" en el campo económico, social, jurídico y cultural y destacó a Chile como la única nación con posibilidades de lograr el desarrollo pleno.

Chile está a punto de dejar de ser un país subdesarrollado, que ha prosperado extraordinariamente, sobre todo desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y "gracias a una serie de reformas que se hicieron durante esa dictadura y que luego tanto la izquierda como la democracia han tenido la lucidez de mantener", consideró.

Vargas Llosa afirmó que los demócratas y liberales deben combatir a la corrupción y enfrentarse "a todo síntoma que pueda conducir a un país al borde la catástrofe" con "las buenas ideas de la libertad".

Organizado por la Cátedra Vargas Llosa, la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Acción Cultural Española (AC/E) y la Fundación Universidad de Guadalajara, con el patrocinio de Santander, y el apoyo del Instituto Cervantes y España Global, la Bienal concluirá con el fallo del III Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado de cien mil dólares estadounidenses.

El Foro internacional "Desafíos de la Libertad en el Siglo XXI" es la antesala de la III Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebrará del 27 al 30 de mayo en Guadalajara con la presencia de Vargas Llosa y 30 escritores iberoamericanos.