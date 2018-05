Snow Patrol vuelve 7 años después: "Sin 'Chasing Cars' no seguiríamos aquí"

La banda británica Snow Patrol estrena disco mañana, después de siete años de silencio, sin renegar del tema que les llevó a la fama en 2006, "Chasing Cars": "Es la canción gracias a la cual seguimos aquí", declaró a Efe el líder del grupo, Gary Lightbody.

El resto de integrantes, Paul Wilson, Johny Quinn y Johny McCaid, coincidieron con el vocalista y aseguraron, en una entrevista en Londres, que no están "cansados" de la canción que, doce años más tarde, sigue suponiendo un "momento muy emocionante" en sus conciertos.

Con todo, los músicos quieren mirar al futuro más que al pasado y opinan que "Wildness", su nuevo álbum, es "lo mejor" que han hecho hasta el momento, una de las razones por las que han tardado tanto en sacarlo.

"Quería que las canciones fueran las adecuadas", explicó Lightbody, compositor de los diez temas que integran el nuevo disco, al tiempo que agradeció la "paciencia" que mostraron sus compañeros con él.

Paciencia que también han tenido sus fans, aunque el cantante contó, entre risas, como éstos le increpaban cada vez que colgaba algo en las redes sociales.

"Podía escribir algo sobre fútbol que siempre me contestaban: ¿dónde está el puto álbum?", relató.

Alcoholismo, demencia, depresión o amor, son algunas de las cuestiones que abordan las nuevas canciones de Snow Patrol, asuntos "fuertes" que, sin embargo, transmiten "alegría".

"He visto la claridad que existe cuando superas la tristeza, ahora estoy al otro lado", reveló Lightbody, quien ha sufrido de depresión desde que era un niño.

"Me gustaría volver a tiempos más sencillos y simples, en los que estábamos conectados de una manera más profunda unos con otros, cuando teníamos conversaciones en persona y no a través de los teléfonos", sostuvo el vocalista.

"Don't Give In" y "Life On Earth" son los dos sencillos conocidos hasta la fecha, cuyas letras inspiran esa alegría y optimismo de los que hablaba Lightbody y que han tenido una gran acogida entre el público durante la gira que, en las últimas semanas, les ha llevado por escenarios de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda.

Un público que, según afirmó Lightbody a Efe, "no tiene edad", ya que en sus directos se puede ver a gente "desde muy joven" hasta "de treinta, cuarenta y en adelante".

"Nos gusta tener una audiencia muy variada. Es lo que queremos, que nuestra música llegue a todo el mundo", indicó.

Desde 1998 con su primer disco, "Songs for Polarbears", la banda ha grabado, contando con este último, otros siete álbumes de estudio: "When It's All Over We Still Have to Clear Up" (2001), "Final Straw" (2004), "Eyes Open" (2006), "A Hundred Million Suns" (2008) y "Fallen Empires" (2011), con los que ha llegado a vender quince millones de copias en todo el mundo.

Snow Patrol tiene claro que uno de los grupos que más les ha influido en sus más de dos décadas de vida ha sido Nirvana. "Kurt Cobain es mi ídolo", confesó Lightbody.

Los intérpretes también reconocieron la admiración que sienten por el grupo irlandés U2, al que han hecho de teloneros en numerosas ocasiones.

"Hemos aprendido mucho de ellos. Son capaces de convertir un estadio en un pequeño club y que la gente que está detrás se sienta como si estuviera delante", comentaron.

"Todas las veces que hemos tocado con ellos, 40 o 50, les veíamos cada noche, en todos y cada uno de sus conciertos", desvelaron.

La banda no dudó en dar su opinión respecto al tema más candente de la actualidad británica, el "brexit" -o salida del Reino Unido de la Unión Europea-, que calificaron de "ridículo".

"En los tiempos que vivimos que estemos restringiendo fronteras, temiendo a otras culturas, sociedades o religiones me pone muy triste", lamentó el líder de la banda.

Snow Patrol tocará el próximo 13 de julio en el festival Mad Cool que se celebra en Madrid, algo que aseguraron les "apetece mucho", porque han actuado en España "menos" de lo que les gustaría y es un país que les "encanta".

Paula Baena Velasco