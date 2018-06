Susan Sarandon, entre las 575 mujeres detenidas en una protesta contra Trump

"Detenidas. Sed fuertes. Seguid luchando". Estas han sido las palabras que la actriz Susan Sarandon ha compartido en su cuenta de Twitter para animar a las otras 574 arrestadas en una protesta contra la política migratoria de Donald Trump este jueves frente al Capitolio.

La marcha comenzó en el Departamento de Justicia. Las mujeres vestían de blanco y levantaban pancartas exigiendo el fin de los campamentos de inmigración declarando: "Nos importa". Bloquearon la entrada del Departamento de Justicia durante la hora del almuerzo. Después se trasladaron al edificio Hart del senado, donde se cubrieron con sábanas de aluminio que se asemejan a las que se les da a niños inmigrantes en los centros de detención, y corearon "Abolir ICE" y "¿Dónde están los niños?".

630 women in foil blankets are being arrested in Hart Office building now as they chant “Abolish ICE” and demand an end to family detention. #WOMENDISOBEY pic.twitter.com/k3J1lmqIPA

Según la policía, las mujeres fueron detenidas por "manifestarse ilegalmente". Tras ser procesadas en el lugar, fueron liberadas. La concentración fue organizada por la Marcha de las Mujeres, movimiento que empezó con la investidura de Trump el 21 de enero de 2017 cuando 500.000 personas, el doble de lo previsto, marcharon en Washington para mostrar su rechazo al nuevo presidente. Tuvo su réplica en otras ciudades dentro y fuera del país, como París, Roma o Londres.

Entre las manifestantes arrestadas, estaba también la congresista Pramila Jayapal, que compartió un tuit diciendo que "no continuará la política tolerancia cero de Trump. No en nuestro país. No en nuestro nombre. El 30 de junio volveremos a estar en las calles. Uníos".

I was just arrested with 500+ women and @WomensMarch to say @RealDonaldTrump’s cruel zero-tolerance policy will not continue. Not in our country. Not in our name.

June 30 we’re putting ourselves in the street again.



Join us. https://t.co/DdRHeFtTTr pic.twitter.com/P9uK0Z1Zay