EEUU monta campamentos de internamiento para niños en una zona con temperaturas de 41 grados

El Gobierno ha levantado un campamento de tiendas en una zona cercana a la frontera con México para albergar a niños y adolescentes a los que se ha separado de sus padres inmigrantes sin papeles. Situado en la localidad texana de Tornillo, incluye varias tiendas con 450 camas, que cuentan con aire acondicionado, y baños portátiles en el exterior. La temperatura máxima estos días en esa zona es de 41 grados.

En cada tienda, hay literas con un espacio total para unos 20 niños. Las autoridades han impedido el paso a varios periodistas que querían examinar su interior. Una congresista del legislativo de Texas sí pudo entrar y dijo después que "al menos los chicos están seguros".

#Austin city council and mayor are traveling more than 500 miles today to visit a "tent city" in #Tornillo . What they'll see there, on KXAN: https://t.co/NKBZbDgv4O https://t.co/yVGiLbyZ4x pic.twitter.com/Fp7FY8QXyQ

Una foto del interior de esas tiendas revela que las literas están pegadas entre sí y sólo dejan un estrecho pasillo central entre ellas. La salida de aire frío de la instalación del aire acondicionado genera mucho ruido por su tamaño, por lo que no dejaría dormir a nadie si estuviera encendida durante la noche.

El coste de encerrar a estos niños en estos campos es de 775 dólares por persona y noche, según una fuente del Departamento de Salud y Servicios Sociales citada por NBC News. La cifra es muy superior al coste habitual de recluirlos junto a sus padres en las instalaciones habituales para internar a los mexicanos y centroamericanos que intentan cruzar la frontera, entre 256 y 298 dólares en el caso de varios locales utilizados en Texas.

Up to 200 children separated from their parents at the U.S.-Mexico border are being held in this tent city outside Tornillo, Texas: pic.twitter.com/2k4CweHYaU