Tribunal pone fin a batalla entre Rebel Wilson y editora Bauer por difamación

El Tribunal Superior de Australia desestimó hoy la demanda de la actriz Rebel Wilson sobre su caso de difamación contra la editora Bauer Media, poniendo así fin a la batalla legal.

Los abogados de Wilson acudieron a la máxima instancia judicial del país después de que el tribunal de apelaciones rebajara la indemnización que una instancia inferior había ordenado pagar a la actriz.

Inicialmente, Bauer Media, con sede en Alemania y responsable de revistas como Woman's Day, tenía que pagar 4,7 millones de dólares australianos (3,4 millones de dólares o 3 millones de euros) a la actriz, pero en la apelación la editora logró rebajar la cuantía a 600.000 dólares australianos (437.000 dólares o 385.000 euros).

Wilson admitió que el fallo del Superior pone fin definitivo al proceso pero expresó su satisfacción porque Bauer fue hallado "culpable de difamación maliciosa" y se "ha restaurado mi reputación".

"No se trataba de dinero sino de ponerse de pie contra el matón", dijo la actriz australiana de 38 años a la prensa.

La indemnización correspondía a una serie de ocho artículos publicados en 2015 que influyeron en que la actriz de películas como "Dando la nota (Pitch perfect)" o "Cómo ser soltero (How to be single)", se quedara un año y medio sin trabajo.

Bauer publicó en esos ocho artículos que Wilson había mentido sobre su edad, nombre real, educación y otros asuntos.

La actriz calificó esas informaciones como "maliciosas" y acusó a la editora de provocar con ellas que el estudio de animación DreamWorks la despidiera de los filmes animados Trolls y Kung Fu Panda 3.