Un acuerdo para los interinos de los teatros deja fuera a los técnicos temporales

Gobierno y sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) han firmado un acuerdo para que los interinos que trabajan para las instituciones dependientes del INAEM, el organismo que coordina las instituciones escénicas dependientes del Ministerio de Cultura, puedan estabilizar su plaza no solo bajo los criterios de titulaciones del IV Convenio Único sino también teniendo en cuenta las titulaciones con las que fueron contratados en primera instancia.

Es un acuerdo que lleva gestándose durante estos últimos quince días y que se engloba dentro del proceso de estabilización del empleo temporal en el ámbito de la Administración Pública. Este acuerdo no afecta a los trabajadores temporales de los teatros, que mantienen un conflicto abierto desde julio, sino que solo aplica a aquellos trabajadores que ocupan plazas interinas de larga duración o a las plazas ganadas por sentencia y que son consideradas indefinidas no fijas. "Esto son muy pocas plazas", avanza Carlos Sierra, miembro de la Plataforma de Técnicos y Técnicas Afectadas por la Oferta de Empleo Público de 2018 y trabajador de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

"Se trata de poder bajar la tasa de temporalidad de los trabajadores en el INAEM, que es mucha", explica el representante de UGT, Javier Figueroa. "El Ministerio de Cultura y Deporte contribuye con este acuerdo a profesionalizar los oficios, acabar con la temporalidad de los colectivos profesionales del teatro en vivo y eliminar agravios comparativos", ha valorado el ministerio de Miquel Iceta en una nota de prensa. El acuerdo recoge lo aprobado en el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, que entra ahora en vigor y por el cual los puestos estructurales que llevan siendo ocupados interrumpidamente durante tres años deben pasar a ser fijos.

Esta petición va en la misma línea que la de los técnicos temporales de los teatros y que vienen pidiendo una solución desde que se convocaron las últimas oposiciones. La falta de avances en la negociación ha derivado en varias semanas de paros que han impedido la celebración de numerosas funciones y estrenos. La próxima, que sigue en pie, si tiene éxito impedirá la celebración del tradicional Concierto de Navidad desde el Teatro de la Zarzuela este 30 de diciembre.

"Sigue sin resolverse el problema del grueso de los temporales, la temporalidad de las plazas técnicas en el INAEM es del 70%, ya que no podemos presentarnos a la oferta pública actual ni a las siguientes que salgan. Es un acuerdo que se ha llegado sin contar con nosotros y no parece nada extraordinario en un proceso de consolidación de empleo. Permite el acceso a esas plazas a las personas que actualmente las ocupa. Además, supone un agravio comparativo ya que para estas plazas piden los requisitos anteriores pero para toda la oferta nueva solicitan unos FP orientados a lo audiovisual”, valora Carlos Sierra.

Con el objetivo de homologar el acceso a los criterios europeos del Plan Bolonia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública impuso unos requisitos de titulación difíciles de cumplir para la mayoría de los trabajadores de las bolsas temporales de empleo de los teatros públicos, que se habían formado cuando los grados de Formación Profesional que ahora se exigen ni siquiera existían. Este es un problema que ha afectado a decenas de regidores, iluminadores, utileros, maquinistas y otros tipos de profesionales que actualmente trabajan para el INAEM y que tienen muchos años de experiencia. Muchos de estos profesionales desempeñan su trabajo habiendo obtenido titulaciones superiores, másteres o estudios cursados en las escuelas especializadas en artes escénicas. La exigencia de unas titulaciones muy específicas de Formación Profesional -algunas de reciente creación, otras con una oferta de plazas muy limitada- les dejaban fuera.

Durante el otoño, al no conseguir avanzar en las negociaciones con los ministerios de Cultura y Función Pública, los técnicos recurrieron a una concatenación de paros, respaldados por el sindicato Solidaridad Obrera, que han producido la cancelación de un buen número de representaciones e incluso de estrenos en lugares como el Teatro Real, el Teatro de la Comedia, el de la Zarzuela o el Valle-Inclán, todos en Madrid.

"Este acuerdo no se ha hecho para solventar una huelga", explica el representante de UGT, "pero abre otro camino", recalca. "A lo mejor no satisface a los compañeros de la plataforma pero consolida la situación laboral de muchos compañeros que llevan años con una situación de indefinidos no fijos", añade.

El acuerdo no ha sentado bien entre los miembros de la Plataforma. "Esto incluso lo que hace es dividirnos más a los trabajadores", valora Juan José de la Riba, miembro de la agrupación y técnico de vestuario en el Teatro María Guerrero. "Muchos de los casos a los que afecta son puestos en los que un juez sentenció que había contratos temporales que estaban en fraude de ley y que tenían que pasar a ser indefinidos y en cuatro años máximo se debía convocar la plaza. Ahora tienen que salir las convocatorias y saben que si no les dejan presentarse por no tener la formación requerida, estos trabajadores van a volver a denunciarlo y van a volver a ganar", añade. "Nosotros seguimos en la calle", recalca.

Este jueves 30 de diciembre, a las 19:30, comenzará el paro convocado por la Plataforma en todos los teatros nacionales. A las 20:00 tendrá lugar una nueva concentración frente al Teatro Real, en Madrid.