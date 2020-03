Agenda cultural para la cuarentena (sábado 28): saca partido a tus plataformas de VOD antes de ir de concierto

Es sábado, en algunos sitios brilla el sol y sería fantástico salir libremente a la calle. Pero no podemos ni debemos hacerlo: por nuestro bien y el de las personas que nos rodean. Ahora resulta más necesario que nunca mantener el cerebro despierto, distraerse y alejar pensamientos intrusivos. Lo recomiendan los psicólogos para acatar el confinamiento sin sacrificar nuestra salud mental por el camino.

Por suerte, las plataformas de streaming funcionan a pleno pulmón y músicos e intérpretes proponen también conciertos y encuentros online, que no ponen en riesgo la salud de nadie. Proyectos que nos pueden hacer mucho más llevadero este confinamiento. Por eso los recogemos aquí, en nuestra guía de actividades culturales y de ocio sin salir de casa.

Cine & Series

Netflix ha estrenado la que fue Premio del Público en la pasada edición del festival de Sundance: Crip Camp. Se trata de un documental que se acerca a la historia detrás de un campamento de verano para adolescentes discapacitados que tuvo lugar muy cerca de Woodstock, a finales de la década de los 60 y principios de los años 70. Por lo que sea, está producido por los Obama.

Disney+ ha estrenado Togo, largometraje protagonizado por Willem Dafoe, rodeado de un montón de canes. Togo cuenta la historia real y de superación de un perro al que no creían capaz de terminar una importante carrera. Una cinta que viene a resucitar la honrosa tradición de todo un subgénero: las historias de perros de trineos. De Aventuras en Alaska protagonizada por Cuba Gooding Jr. a Bajo cero con Paul Walker, todas están disponibles en la plataforma para hacerse un maratón pasado por nieve.

Rakuten TV ha estrenado Puñales por la espalda, de Rian Johnson. Un thriller cómico que confirma al director de Los últimos Jedi como uno de los autores más inteligentes y ocurrentes del Hollywood actual. Aquí puedes leer nuestra crítica.

Los Cines Renoir siguen con el #FestivalRenoirVanguardias. Proponen el visionado y comentario en directo de siete películas del cine mudo de vanguardia de los años veinte. Todas se pueden ver online legalmente y de manera gratuita. Hoy toca la comedia surrealista Entreacto de Rene Clair, con música de Erik Satie. Se puede ver aquí.

Sigue adelante la iniciativa Cortos en casa, festival de cortos en cuarentena, que ha ampliado su duración hasta los 17 días. Cada jornada estrenan tres cortometrajes gratuitos durante el confinamiento, que se pueden ver durante 24 horas. Entra aquí para verlos.

También sigue adelante el I Festival Online Mujeres de Cine. Termina el 31 de marzo. El abono se puede adquirir por 5.95€ y da acceso al visionado de las 15 películas que compiten en su Sección Oficial. Y con el visionado, puedes acceder a una votación que determinará el premio del público del festival.

Además del preestreno de la nueva película de Xavier Dolan, que os contamos ayer, Filmin viene cargada este fin de semana con multitud de estrenos: han incluido en su catálogo Midway, de la que te hablamos aquí, El joven Ahmedde los Dardenne, y La hija de un ladrón, para la cual entrevistamos a Eduard Fernández.

¿Aún no has visto The Mandalorian? Los primeros episodios de la serie del cazarrecompensas espacial y su Baby Yoda ya está disponible en Disney+. Aquí te damos razones para descubrirla, seas o no fan de Star Wars.

Conciertos

A las 15:00h, vuelve el #YoMeQuedoEnCasaFestival que durará todo el fin de semana. Hoy arrancan con un concierto de Víctor Elías y Jairo Ubiaño, en sus respectivos perfiles de Instagram, y seguirán toda la noche.

View this post on Instagram ¿Listos? Horario del sábado 👆 A post shared by #YoMeQuedoEnCasaFestival (@yomequedoencasafestival) on Mar 26, 2020 at 2:27pm PDT

A las 17:30h arranca el CORONAPUNK Streamfest, festival en directo organizado por Wild Punk, que ha conseguido reunir a formaciones como Los hermanos Dalton, Carmencita Calavera o G.A.S. Drummers. Se retransmitirá vía Facebook.

También sigue el illote festival streaming, una iniciativa gallega que acoge multitud de estilos musicales (rock, rap, folk, blues, soul, indie, pop…) y artistas tanto consolidados como emergentes. Retransmiten en su web y en redes sociales.

A las 18:00h, sigue el enFemeninoHogarFest, iniciativa de la plataforma Indie enFemenino, que tiene como objetivo dar visibilidad a la enorme creatividad femenina en la escena de la música independiente española. Empieza con la cantautora Paula Seserino.

Los 40tena Principales, festival en streaming organizado por GarridoRock, terminan mañana. Tocarán un total de cuarenta formaciones musicales y se podrá ver a través de la página de Facebook de GarridoRock.

También vuelve el Home Fest, de la plataforma de música Bandzaai. Retransmitirán los artistas desde sus perfiles de Instagram, gratis y hasta las 22:00h.

A las 18:00h, Laura LaMontagne & Pico Amperio ofrecerán un concierto gratuito online, participando así en la iniciativa #SigamosOn de SON Estrella Galicia. Será desde el Instagram del festival.

Lecturas

La editorial Libros del K.O. ha iniciado estos días El DeKOmerón, en honor al libro de cuentos de Bocaccio. La editorial publica en su blog un cuento cada día que dura este confinamiento. Ya han participado Galder Reguera, Mar Abad, Enrique Ballester, June Fernández, Lucía Taboada, Jaime Rubio Hancock o Nacho Carretero entre otros. Puedes leerlos aquí.

La editorial Fulgencio Pimentel propone tres lecturas que nos pueden ayudar a sobrellevar estos días de confinamiento: libros especialmente pensados para evocar espacios y situaciones que nos recuerdan al verano. Son Paul va a trabajar este verano, de Michel Rabagliati, Un verano en las dunasdel incomparable Seth y Tinto de veranode Elvira Lindo, a quien entrevistamos aquí.

Teatro, Ópera & Espectáculos

El Cirque du Soleil ha puesto en marcha un nuevo espacio web de contenido digital llamado CirqueConnect, en el que puedes acceder a sus espectáculos, documentales y hasta experiencias de realidad virtual.

A través de la plataforma My Opera Player, el Liceu de Barcelona, en colaboración con el Teatro Real, ha facilitado el acceso a algunas de sus obras. Ahora puedes ver Macbeth, de Verdi. Solo tienes que entrar y registrarte utilizando el cógido OperaEnCasa.

A partir de las 19:30h (00:30 hora peninsular), podrás ver a través de la web de The Metropolitan OperaDie Meistersinger von Nürnberg de Wagner, dirigida por James Levine y protagonizada por Annette Dasch, Johan Botha y Paul Appleby. También puedes ver Götterdämmerung, del mismo Wagner, pues los títulos se mantienen durante 20 horas gratis en su web.

Otras actividades

Ante el aislamiento en hogares por el Covid-19 Fundación Montemadrid traduce contenidos culturales y sociales para personas sordas. Puedes acceder al curso Tres asesinos: Caravaggio, Marlowe y Gesualdo. La belleza del mal, un ciclo de conferencias de La Casa Encendida. También están disponibles traducidos la radioficción Reformatorio (de madres y padres), y cuentacuentos adaptados para niños de acceso libre en la red.