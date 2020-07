Alcalde de Pamplona: En los próximos Sanfermines hay que hacer algo especial

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha asegurado que, tras la suspensión de este año, en los próximos Sanfermines "hay que hacer algo especial" y hay que trabajar para que sean unas fiestas "dobles", en las que "nos podamos resarcir de todo el sufrimiento que hay".

En una entrevista con Efe, Maya ha declarado que los de este año también deben ser "unos Sanfermines de homenaje a los que tanto han hecho por todos, personal sanitario especialmente".

"Yo que he pasado el coronavirus estoy deseando pasar los Sanfermines de una manera singular", ha dicho Maya, quien ha afirmado que "estoy aquí gracias a un personal sanitario estupendo que me ha hecho recuperarme y, como yo, hay cientos de personas".

El próximo año, "va a ser todo muy emotivo, muy especial, y tenemos que medir todo muy bien y tiene que ser un poco el punto de partida de lo que queremos para los Sanfermines, eliminando lo negativo y potenciando lo positivo", ha destacado el alcalde.

Maya, quien ha reconocido que nunca imaginó que iba a vivir un año sin Sanfermines, ha recordado que el 21 de abril, cuando aún estaba de baja por la COVID-19, siguió la intervención de la teniente de alcalde, Ana Elizalde, anunciando la suspensión y vio "la emoción que tenía, porque se le notaba".

"Sentí una mezcla de tristeza, mucho sentido de la responsabilidad, de que finalmente la suspensión fuera aceptada a nivel social, y la seguridad de que era lo correcto", ha aseverado.

De hecho, ha agregado, "tengo que agradecer la reacción de la inmensa mayoría de los ciudadanos, por supuesto de los partidos políticos, de las asociaciones de hostelería, de todos los implicados por esa suspensión. Me he sentido muy apoyado".

Tras reconocer que el temor a las aglomeraciones "está ahí", el alcalde ha subrayado que "preparar los Sanfermines es mucho más sencillo que preparar los no Sanfermines. Los recursos que tienes que poner en uno y otro caso no son los mismos, no te puedes quedar ni corto ni largo".

"Confías en la responsabilidad de la gente y tienes temor de que una parte de esas personas no cumpla", ha señalado Maya, quien ha comentado: "Por supuesto que estoy preocupado, mentiría si dijera que estoy tranquilo, no puedo estarlo porque hay incógnitas", aunque "está todo organizado" para intentar que no haya problemas.

En la plaza Consistorial y en la plaza del Castillo, donde se va a limitar el aforo el 6 de julio, ha explicado, "es evidente que alguna medida había que adoptar".

El alcalde ha afirmado que entiende "perfectamente" a los hosteleros, que son uno de los sectores más damnificados por la suspensión, y les ha animado a que "cumplan con las reglas". La Policía Municipal, ha declarado, "al que quiere cumplir las normas, le va a entender y va a trabajar desde esa comprensión".

En fechas de Sanfermines, ha apuntado, se va a trabajar "siempre con mucha ponderación, con mucha mano izquierda, para que no haya aglomeraciones, pero desde el sentido común y explicando a los ciudadanos lo que tienen que hacer".

El alcalde ha considerado que del 6 al 14 de julio la imagen de Pamplona "está muy en juego" y "lo que ha sido siempre un orgullo, que a las doce del mediodía del día 6 seamos el centro del mundo, es una preocupación".

"Lo que se transmita ese día a esa hora trasciende a todo el mundo. No son unas fiestas cualquiera, por lo tanto no son unas 'no fiestas' cualquiera", ha resaltado.

Maya ha insistido en que le preocupa la imagen que transmita Pamplona, porque, "si esto se hace bien, vamos a ser una ciudad admirada a nivel mundial", pero, "si esto se hace mal y acaba mal, nuestra imagen va a acabar dañada".

Javier Rodrigo