El metro de Londres elimina la obra de Banksy: "Ha sido tratado como cualquier otro grafiti"

Este martes Banksy dio a conocer su pieza Stay Safe (mantente a salvo) que usaba el metro de Londres como escenario para concienciar sobre la importancia de llevar mascarilla. Sin embargo, como recoge la BBC, las características ratas del artista fueron eliminadas por los encargados del mantenimiento del suburbano londinense.

"Fue tratado como cualquier otro grafiti de la red suburbana. El trabajo de los limpiadores es asegurarse de que el metro esté limpio, especialmente dada la situación actual", dijo una fuente del metro de Londres a la cadena británica, donde apuntan que los operarios lo eliminarion días antes de que Banksy diera a conocer su obra en Instagram pensando que era un gratiti cualquiera.

Como señala un portavoz del metro de Londres a la CNN, la empresa considera que la obra de Banksy violaba la estricta "política antigrafiti" del metro y que, aunque aprecian el mensaje para "alentar a las personas a que se cubran la cara", les gustaría "ofrecer a Banksy la oportunidad de hacer una nueva versión para los clientes en un lugar adecuado".

Banksy efímero

La del metro de Londres no es la única -y a buen seguro no será la última- obra de Banksy borrada al poco tiempo de hacerse. De hecho, es bastante habitual. En 2009, un equipo de voluntarios eliminó un graffiti de Banksy en Glastonbury, con la leyenda "La inmigración no es un delito" y valorado por las propias autoridades en 5.000 libras Un año después, un equipo de limpieza municipal de Melbourne borró uno de sus famosos ratones y el alcalde quitó hierro al asunto afirmando que “tampoco se trataba de la Mona Lisa"

En 2014, el Ayuntamiento del pueblo inglés Clacton-on-Sea hizo lo mismo con una obra valorada en medio millón de euros. Por aquel entonces, un portavoz del Ayuntamiento dijo que se había eliminado el mural tras recibirse una queja de que era "ofensivo" y "racista", opinión que en principio compartió la brigada municipal

Hace dos años, unos propietarios de una tienda de Londres pintaron encima de otro Banksy, y el año pasado el propio artista pintaría encima de una pared en la que un grafiti suyo había sido eliminado. De hecho, el artista se lo suele tomar com humor. No está de más recordar que Banksy instaló un mecanismo para triturar una obra suya, vendida en Sotheby's por 1,2 millones de euros, delante de un público anonadado.