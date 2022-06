Bill Cosby ha sido declarado culpable por una agresión sexual cometida en 1975

Un jurado de California ha encontrado al actor Bill Cosby, de 84 años, responsable -el término utilizado en la justicia estadounidense como culpable en juicios civiles- de agresión sexual a Judy Huth en 1975, cuando ella tenía 16 años. Cosby deberá indemnizar a la víctima con 500.000 dólares por daños y perjuicios.

La sentencia llega un año después de la anulación de su última condena de abusos sexuales por el Tribunal Supremo de Pensilvania al considerar que no tuvo un juicio justo, lo cual produjo una oleada de conmoción y rabia. Hasta ese momento, el actor llevaba dos años encarcelado en una prisión estatal cerca de Filadelfia y fue el primer famoso enjuiciado en la era del movimiento Me Too, que busca visibilizar el acoso y la desigualdad de la mujer. Había caído sobre él una condena de diez años de prisión por haber agredido sexualmente a Andrea Constand en 2004. Cosby fue arrestado en 2015 y cuando finalizó el juicio en abril de 2018, fue condenado por tres cargos diferentes de abuso sexual.

Según el jurado de Santa Mónica que le acaba de responsabilizar, Cosby provocó un contacto sexual con la joven a sabiendas de que era menor. La víctima, que ahora tiene 64 años, interpuso la demanda civil en 2014 y, a pesar de que había precedentes legales que invalidaban la acusación por haber prescrito. En cambio, fue admitida por el jurado porque la ley californiana amplía el plazo para este tipo de demandas si la víctima era menor de edad cuando se produjo la agresión.

Bill Cosby no ha comparecido en ninguna de las sesiones de este juicio, acogiéndose a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que concede a cualquier individuo el derecho a no testificar si sus palabras pueden ser usadas para incriminarlo de un delito. Cosby tiene abierto otro expediente en Nueva Jersey, donde otra actriz le acusa de abuso sexual.

Tras la puerta de la mansión Playboy

En el juicio, que se ha prolongado durante tres semanas, la defensa de Judy Huth expuso que conoció a Bill Cosby mientras hacía deporte con una amiga, Donna Samuelson, durante el rodaje de Let's Do It Again. El abogado sostuvo que primero Bill Cosby se aprovechó de espacios que resultaban seguros a la joven, como un parque público, para así ganarse su confianza. Y que posteriormente la invitó a una sala de juegos de la mansión Playboy.

Samuelson testificó en el juicio. “Me dijo que Bill Cosby había intentado mantener relaciones sexuales con ella (...) y me pidió que nos fuéramos de allí inmediatamente”, declaró sobre este suceso en el que el cómico trató de meter la mano de Huth dentro de sus pantalones y la forzó para realizarle prácticas sexuales.

“Es un enorme paso para todas las víctimas que hay ahí fuera”, dijo Huth a la prensa a la salida de la vista. “Ya era hora de que él pagara por lo que le ha hecho a tantas mujeres”, añadió.