Edgar Wright, el director que ha hecho magia en el cine con la cultura pop, recibirá premio en Sitges

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebra anualmente en Sitges, ha anunciado novedades para su próxima edición, que tendrá lugar en octubre bajo las luces de neón de homenaje a la película Tron.

El Festival de Sitges homenajea a 'Tron' en una edición que traerá lo nuevo de Dario Argento

La principal es la decisión de otorgar al cineasta británico Edgar Wright, perpetrador de la trilogía zombie apodada “del corneto” y protagonizada por los actores Simon Pegg y Nick Frost: Zombies Party, Arma fatal y Bienvenidos al fin del mundo, el premio Máquina del tiempo, un reconocimiento que arrancó en el año 1992 con Sam Raimi y que el año pasado recayó en el director Neill Blomkamp.

Edgar Wright, además, coescribió, produjo y dirigió Scott Pilgrim contra el mundo, dirigió la trepidante película de acción criminal con la música como elemento esencial de su ritmo, Baby Driver, y recientemente ha lanzado sus últimos trabajos a las pantallas: Última noche en el Soho y el documental The Sparks Brothers, que convivieron en taquilla.

El director de cine de género Neil Marshall también recibirá el mismo reconocimiento en la 55 edición del festival. El firmante de Dog Soldiers, una de las películas de terror británicas más populares o The Descent, ha centrado ahora su carrera en la televisión, dirigiendo episodios de Juego de tronos, Hannibal y Westworld o los pilotos de Black Sails, Constantine y Timeless. En 2018, dirigió Lost in Space para Netflix y en 2021 estrenó The Reckoning. Sitges estrenará The Lair, un retorno a los orígenes sobre una piloto que tiene que sobrevivir dentro de un búnker donde se esconden armas biológicas.

Mitologías hispanas

Carlota Pereda llevará su debut de terror rural Cerdita a las pantallas del festival catalán y Rodrigo Sorogoyen As bestas, tras su paso por Cannes. También se estrenará Irati, de Paul Urkijo, mitología fantástica ambientada en la Euskadi medieval; Viejos, film de terror dirigido por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez (La pasajera), recientemente proyectado en el Fantasia de Montreal; Asombrosa Elisa es el nuevo film de Sadrac González (Black Hollow Cage), un thriller fantástico protagonizado por Asier Etxeandia, y el debut en el largometraje de Luis Tinoco, La paradoja de Antares, también se verá en Sitges en premiere europea.

Más novedades internacionales

El festival avanza que se exhibirá la ópera prima de folk-horror de Goran Stolevski, You Won't Be Alone, ambientada en un aislado pueblo de montaña en la Macedonia del siglo XIX. After Yang, la cinta de ciencia ficción futurista de Kogonada con Colin Farrell sobre un mundo posthumano. El thriller psicológico Resurrection, dirigido por Andrew Semans e interpretado por Rebecca Hall y Tim Roth. Ciencia ficción de bajo presupuesto con Something in the Dirt de Justin Benson y Aaron Moorhead. El futuro postapocalíptico en la distopía belga Vesper, de Kristina Buozyte y Bruno Samper; y la también belga Megalomaniac, cinta fantasmagórica y gore dirigida por Karim Ouelhaj, vencedora de Fantasia 2022.

El terror estará presente en la británica Enys Men, de Mark Jenkin, en The Tower, de Guillaume Nicloux, y en el terror social de Speak No Evil, donde el director Christian Tafdrup ofrece una generosa cantidad de sadismo y crueldad.

Cinematografía asiática, que no falte

Uno de los habituales del certamen, el japonés Takashi Miike, cerrará la trilogía The Mole Song con The Mole Song Final, una alocada comedia sobre un policía de incógnito que se convierte en yakuza. Desde Corea del Sur, el thriller Emergency Declaration, dirigido por Han Jae-rim, donde un avión comercial que se ve obligado a hacer un aterrizaje de emergencia. Y desde Taiwán, Huang propone con Demigod: The Legend Begins un film fantástico de artes marciales

En el campo de la animación, la sección Anima't anuncia su película de apertura, que será Oink, dirigida por Mascha Halberstad en stop motion sobre una niña de nueve años que recibe como regalo de su abuelo un cerdito. La francesa Princesse Dragon, de Anthony Roux y Jean-Jacques Denis, sobre una niña criada por dragones que vivirá un viaje de descubrimiento. Desde Colombia llegará La otra forma, de Diego Felipe Guzmán, una historia satírica para adultos que cuestiona los hábitos del mundo en que vivimos.

En el terreno de los documentales, el título que abrirá Sitges Documenta será Lynch/Oz, de Alexandre O. Philippe, que explora la obsesión de David Lynch por el clásico de Victor Fleming de 1939, El mago de Oz. Mad in Belgium es un recorrido por la naturaleza extraña de un determinado cine belga que ha destacado por el riesgo y la excentricidad. Y el documental Jurassic Punk, de Scott Leberecht, sobre el pionero en la animación por ordenador Steve 'Spaz' Williams.

Homenajes

El festival apuesta por darle a Boris Karloff su lugar en el trono de una leyenda del cine de terror, proyectando el documental Boris Karloff: The Man Behind the Monster, de Thomas Hamilton.

La actriz francesa Brigitte Lahaie recibirá el Premio Nosferatu de este año. En paralelo a su trabajo en el cine pornográfico, Lahaie participó en films de género de Jean Rollin, como Fascination y The Grapes of Death, y de Jess Franco, como Los depredadoras de la noche. Más tarde, también desarrolló pequeños papeles en Henry & June, de Philip Kaufman, o más recientemente en Calvario, de Fabrice du Welz.

Todas estas novedades se suman a las ya anunciadas en junio en lo referente a la Sección Oficial. Películas predominantemente europeas que aportan diferentes miradas al fantástico de directores con gran recorrido y habituales de Sitges, como Dario Argento, Quentin Dupieux o Peter Strickland, junto con nombres que despuntan como Hanna Bergholm o Léa Mysius. El estreno en España del director gallego Alberto Vázquez, ganador de tres premios Goya, con su Unicorn Wars, largometraje de animación antibelicista de coproducción francesa que ha competido recientemente en la sección oficial del festival de Annecy. O Coupez!, la película inaugural de Cannes 2022, un remake dirigido por Michel Hazanavicius