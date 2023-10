La Fiesta del Cine sigue lejos de los niveles de asistencia antes de la pandemia

La Fiesta del Cine cierra su 21º edición mejorando el dato cosechado el pasado mes de mayo y volviendo a superar el millón de asistentes, pero todavía lejos de recuperar el nivel previo a la pandemia. Según las cifras provisionales aportadas por la consultora Comscore, en total han sido 1.198.062 los espectadores que han acudido a las salas en las últimas cuatro jornadas. En la línea de lo ocurrido en los dos últimos años, el resultado demuestra que la recuperación de personas que acuden disfrutar de las películas en la gran pantalla sigue siendo complicada.

La cinta The Creator, dirigida por Gareth Edwards, ha sido la más vista en los cuatro días en los que las entradas han costado 3,5 euros. Como novedad, esta ha sido la primera vez en la que no ha hecho falta acreditarse previamente en la web para poder beneficiarse del descuento.

La Fiesta del Cine arrancó el lunes 2 de octubre con una asistencia de 202.743 espectadores y el martes ascendió a 293.807. El registro más positivo llegó el miércoles, en el que 377.924 personas acudieron a las salas, mientras que el jueves, día 5, sumó a 323.588 concurrentes más.







Las cifras son alentadoras en cuanto a que sí que remonta en un 22% la afluencia reunida el pasado mes de mayo, en la que no se alcanzó el millón de espectadores, limitándose a 977.715. Más lejos, en concreto a más de un millón de asistentes, se queda de octubre de 2019, antes de que la pandemia provocara que la iniciativa se cancelara durante dos años (2020 y 2021). El récord lo sigue ostentando la edición de octubre de 2016, en la que 2,6 millones de personas acudieron a las salas disfrutando de la rebaja del precio de las entradas.

De nuevo se ha comprobado que las ediciones celebradas en octubre funcionan mejor que las ubicadas en primavera. El resultado de 2023 se ha quedado a 94.000 asistentes de repetir lo reunido en octubre de 2022.

Desde que se inaugurara la iniciativa, solo ha habido una ocasión en la que los datos de mayo superaran a los de octubre, en 2018. Ese año acudieron a las salas 1,6 millones de espectadores en su primera edición, por encima de los 1,3 millones que fueron en la segunda. La máxima diferencia entre ambas entregas se produjo en 2016, la más exitosa, en la que los 2,6 asistentes de octubre superaron en 900.000 los de mayo –1,7 millones–.







En lo que respecta al cine español, dos han sido las películas que han logrado colarse en el Top 10 de las más vistas: CampeoneX (Javier Fesser) que se estrenó el pasado 18 de agosto y ya ha superado los diez millones de euros de recaudación en taquilla, y Todos los nombres de Dios, el thriller dirigido por Daniel Calparsoro protagonizado por Luis Tosar que fue lanzado el pasado 15 de septiembre.

El Top 10 de largometrajes que han reunido a más público lo completan Misterio en Venecia (Kenneth Branagh), Saw X (Kevin Greutert), La Monja II (Michel Chaves), Los Mercenarios 4 (Scott Waugh), Golpe de suerte (Woody Allen), The Equalizer 3 (Antoine Fuqua) y Oppenheimer. Solo cuatro de ellas se estrenaron el pasado viernes: The Creator, Saw X, Los Mercenarios 4 y Golpe de suerte. La que más tiempo lleva en las salas es la cinta dirigida por Christopher Nolan sobre el creador de la bomba atómica, que tuvo su puesta de largo el pasado 21 de julio.







Aunando las dos ediciones celebradas en 2023, la Fiesta del Cine ha supuesto en total una recaudación de 7.6 millones de euros, con la que supera a global de 2022, que se quedó en 6,9 millones de euros. Es cierto que no ha alcanzado lo obtenido antes de la pandemia, cuando en 2016 se llegó a acumular más de 12 millones de beneficio, pero sí que es un dato alentador en cuanto a que el público ha aprovechado más la iniciativa que el año pasado.

La Fiesta del Cine es una iniciativa organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA).

Una vez más, queda comprobar si su efecto momentáneo se trasladará al resto de días, ya que el motivo de su celebración es fomentar la asistencia a las salas de cine como un hábito social y cultural. Este viernes se enfrenta a su primer examen, con la llegada de Chinas de Arantxa Echevarría y El exorcista de David Gordon Green como principales reclamos.