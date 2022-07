Tessa Thompson, una Valquiria bisexual: “Estoy feliz de ser un personaje 'queer' en Marvel”

El universo Marvel tiene muchos héroes pero poca diversidad sexual. Lo LGTBI sigue siendo una asignatura pendiente de la franquicia más exitosa del cine actualmente. De momento, todos sus protagonistas son heterosexuales y la mayor parte de ellos, hombres. Tampoco ha habido papeles secundarios importantes que hayan mostrado otro tipo de realidades. Han pasado ya muchas películas, y los primeros signos de cambio se empiezan a notar. En Eternals, Chloé Zhao introdujo al primer héroe gay dentro del equipo de superhéroes. Vivía con su pareja y hasta le besaba en una escena. Es, de momento, lo más lejos que ha llegado Marvel.

El beso lésbico de 'Lightyear' es la excepción: el cine familiar esconde la diversidad sexual

Quien parecía que podría revolucionar esto es Tessa Thompson, actriz que ha declarado abiertamente su bisexualidad y que es una de las más combativas del Hollywood actual. No solo ha pedido más mujeres y más diversidad sexual en las producciones, sino que también ha pedido más mujeres críticas y periodistas en las jornadas promocionales de sus películas, para que la información que se ofrece de ellas también sea plural, paritaria y diversa. Thompson interpreta, además, a un personaje que en los cómics es bisexual, Valquiria.

En la anterior entrega de Thor no hubo finalmente ninguna referencia a su condición sexual, y en Thor: Love and Thunder, donde su personaje adquiere más protagonismo, por fin se la escucha lamentar la muerte de una novia. No hay más que ese guiño, pero es otro paso en la representación de la franquicia. A pesar de que sea un gesto pequeño, el personaje de Valquiria y Tessa Thompson se han convertido en un icono para la comunidad LGTBI, algo que la hace sentir “enormemente orgullosa”.

“Amo a este personaje al que conozco tan bien, y creo que ver representaciones 'queer' en toda su hermosura, su imperfección y su humanidad es algo que quiero ver. Además, egoístamente me siento feliz de ser parte de esa representación en Marvel, pero el hecho de que sea 'queer' es solo una de las cosas que amo de este personaje. Me gustan muchas cosas de ella”, cuenta sobre la importancia de su personaje en términos de diversidad y su voluntad de que no sea un personaje solo definido por su condición sexual, sino por muchas más cualidades.

Una de las novedades de esta nueva entrega en las aventuras de Thor es el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, que aquí no es solo el interés amoroso, sino que empuña el martillo y se convierte en una diosa del trueno y lidera, junto a Valquiria, la defensa de Asgard. En la presencia de mujeres como protagonistas “no es la primera vez que ocurre en Marvel”, como recuerda Thompson, que pone de ejemplo Viuda Negra con “Florence Pugh y Scarlett Johansson, o todas esas increíbles mujeres de Black Panther”. “Es brillante y esto tiene que continuar. Me siento realmente afortunada de estar al lado de Natalie en esta película y de mirar a cualquier lado de la franquicia y ver a Brie Larson, a Lashana Lynch y a todas las increíbles mujeres que hay en el universo de Marvel. Es un grupo increíble y poderoso de compañeras talentosas, así que me siento realmente afortunada de ser una de esas mujeres de Marvel”, añade.

Love and thunder es la película más cómica y loca del universo cinematográfico, y Thompson reconoce que la mayor parte de los días de rodaje también fue divertido, ya que Waititi les permitía hacer “mucha improvisación” en un papel que no le importaría retomar en más películas o incluso series, donde Marvel está apostando por las heroínas en sus ficciones de Disney+. “Me encanta interpretar a este personaje, así que la interpretaría contenta en cualquier contexto que tuviera sentido, por supuesto, pero mi parte favorita de interpretarla ha sido conocer a mucha gente nueva, poder jugar y ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel, así que estoy emocionada por ver hacia dónde llevan a mi personaje”, explica.

Si queremos ver diversidad de pensamiento, de ideas y de representación, tenemos que primero ir a comprar una entrada para las películas que son más difíciles Tessa Thompson — Actriz de 'Thor: Love and Thunder'

La actriz alterna su trabajo en películas taquilleras como esta con otros en filmes independientes que también produce, como Claroscuro, donde dio una de sus mejores interpretaciones, por eso cree que las salas de cine deben tener “espacio para otro tipo de películas”. “Me encantan estas películas y me siento muy afortunada de poder hacerlas, y particularmente después del COVID, donde parece que el futuro del cine todavía es incierto. No todo el mundo se siente seguro de regresar a los cines todavía. Creo que es emocionante ver estas películas en una pantalla grande. Creo en la experiencia comunitaria de tener a todo tipo de personas diferentes juntas en el cine compartiendo una experiencia colectiva, particularmente en estos tiempos que se sienten tan inconexos, donde parece que no siempre hay mucha conexión y compasión entre las personas a escala global”, opina.

Por eso deja claro que “eso nunca puede desaparecer” y que “otras películas también merecen pantallas gigantes y público”. “Como espectadores, si queremos ver diversidad en la pantalla, diversidad de pensamiento, de ideas y de representación, tenemos que primero ir a comprar una entrada para las películas que son más difíciles de ver en cines. Además, yo vengo del mundo del cine independiente y vuelvo a él constantemente, así que, egoístamente, quiero que la gente también vaya a ver otras películas”.