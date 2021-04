VOTA | ¿Quiénes ganarán los Oscar 2021?

El próximo domingo 25 de abril se celebra la 93 gala de Premios Oscar. En las salas de cine de nuestro país se pueden ver aún algunas de las nominadas, pero no todas: el año de la pandemia es también el año de los estrenos online. Mank, la película más nominada de esta edición optando a diez premios, solo se puede ver en Netflix. La misma plataforma en la que se puede ver El juicio de los 7 de Chicago. Si queremos ver Sound of Metal tenemos que acudir a Amazon Prime Video, y si no queremos perdernos Judas y el mesías negro tendremos que alquilarla o comprarla en Google Play, Apple TV o Rakuten TV.

No obstante, sí se pueden ver en nuestros cines películas como Nomadland, que tiene 6 nominaciones pero parte como la gran favorita de la noche tras una temporada de premios espectacular. También están en nuestras salas El padre, Minari y recientemente Una joven prometedora.

¿Que ya has visto todas las nominadas de esta edición? Entonces tendrás tus favoritas, tus sospechas y tus cábalas. Anímate a participar en nuestra porra eligiendo tus favoritas y descubre si son las mismas que las de la mayoría.

En las últimas ediciones de los Oscar los galardones de Mejor Película y Mejor Dirección no han ido siempre de la mano. Es más, se han ido alternando: un año coincidían y al siguiente no.

En 2018 Damien Chazelle ganó su estatuilla por dirigir La La Land, pero el premio gordo fue a parar a Moonlight. El año siguiente Guillermo del Toro y La forma del agua se llevaron ambos, pero en 2019 Mejor Película fue para Green Book y Mejor Dirección para Alfonso Cuarón. El año pasado volvían a coincidir (Bong Joon-ho y Parásitos), así que piénsatelo antes de votar quién crees que ganará Mejor Dirección en esta ocasión.

En la categoría de Mejor Actriz Principal, Frances McDormand podría llevarse su tercer Oscar por Nomadland. En 2017 lo ganó por Tres anuncios en las afueras, y en 1996 lo hizo por Fargo. Sin embargo, la también oscarizada Viola Davis —Mejor Actriz de Reparto por Fences— triunfó en los premios del Sindicato de Actores en su papel de Ma Rainey. Además Andra Day ganó en los Globos de Oro y Carey Mulligan en los Critic's Choice, así que esta es una categoría muy reñida.

En lo que respecta a Mejor Actriz de Reparto destaca Youn Yuh-jung, la primera actriz surcoreana en optar a este premio Oscar, que además viene pisando fuerte tras ganar en premio homónimo de la mano del Sindicato de Actores.

El actor Chadwick Boseman falleció en agosto del año pasado, así que este galardón podría ser un reconocimiento póstumo a su carrera. Sin embargo, la increíble entrega de Riz Ahmed en Sound of Metal, primer actor musulmán en ser nominado, le dan muchas opciones. De ganarlo Anthony Hopkins sería su segunda estatuílla tras el espeluznante Hannibal Lecter de El silencio de los corderos en 1991. De hacerlo Gary Oldman también sería su segundo Oscar por dar vida a Winston Churchill en El instante más oscuro en 2017.

En Actor de Reparto destaca Daniel Kaluuya como Fred Hampton en Judas y el mesías negro. Kaluuya fue nominado por su interpretación en Déjame Salir en 2017, pero se fue de vacío ante el ya mencionado papel de Gary Oldman.

En Mejor Película Internacional parte com favorita Otra ronda, una cinta excelente de Thomas Vinerberg de la que hablamos aquí, y que también opta a Mejor Dirección. La película rumana Collective, de Alexander Nanau, que por cierto se puede ver en HBO, también opta a dos categorías: puede llevarse Película Internacional y Largometraje Documental. Sin embargo, en esta segunda categoría tiene como digna competidora a El agente topo, un emocionante documental sobre las residencias de ancianos del que te hablamos aquí.

¿Y Mejor Largometraje de Animación? Es probable que se lo lleve Pixar bien por Onward, bien por Soul. Pero este año también podría ser el de reconocer el gran oficio de la factoría irlandesa Cartoon Saloon, que merece de sobras el premio por Wolfwalkers. Esta factoría de animación tradicional ya fue nominada por El pan de la guerra, La canción del mar y El secreto del libro de Kells, así que puede que a la cuarta vaya la vencida.