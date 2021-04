Las críticas a la brutalidad policial se cuelan en la alfombra de los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 25 abr (EFE).- Las críticas a la brutalidad policial y al racismo en Estados Unidos se colaron en la alfombra roja de los Óscar de la pandemia, que se celebran este domingo con una ceremonia totalmente adaptada a las medidas contra el coronavirus.

Los directores Martin Desmond Roe y Travon Free, nominados al premio de mejor cortometraje por "Dos completos desconocidos", se presentaron en la alfombra con unas chaquetas y zapatos en los que aparecían los nombres de algunos negros que murieron a manos de la Policía en los últimos años en Estados Unidos.

George Floyd, Breonna Taylor, Philando Castile, Stephon Clark o Duane Wright son algunos de los nombres que los cineastas llevaban escritos en sus trajes a modo de denuncia. Estas y otras víctimas han sido objeto de reivindicaciones por parte del movimiento antirracista Black Lives Matter.

Martin Desmond Roe y Travon Free conocen bien este tema ya que su cortometraje nominado, "Dos completos desconocidos", reflexiona sobre el racismo que siguen sufriendo los afroamericanos en EE.UU. por parte de la Policía.

La 93 edición de los Óscar, con películas muy conectadas con el "black power" y el antirracismo como "Judas y el mesías negro", se celebra este domingo solo cinco días después de que se conociera la condena a Derek Chauvin, el expolicía acusado de matar por asfixia al afroamericano George Floyd el 25 de mayo de 2020 y que fue declarado culpable de los tres cargos que afrontaba.

Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta diez años de privación de libertad.

Otro ejemplo de reivindicación antirracista en los Óscar fue la actuación de H.E.R., nominada a mejor canción con el tema "Fight For You" de "Judas y el mesías negro" y que cerró su interpretación en la antesala de la ceremonia con el puño al aire y con mensajes de "power to the people".