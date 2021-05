Un documental contará la historia de la banda madrileña Dover

Madrid, 17 may (EFE).- La historia de la banda madrileña Dover será contada en “DOVER: Die For Rock & Roll”, una película documental que está en pleno rodaje y que recorrerá la trayectoria de la banda autora de canciones que fueron himnos a finales de los noventa como “Serenade” o “Devil came to me”.

“Dover fueron un fenómeno único e irrepetible, gracias a sus canciones inolvidables, su obra perdura en el imaginario tanto de sus seguidores como de cualquier melómano”, ha apuntado en un comunicado la agencia de comunicación del proyecto, The Borderline Music.

Dirigido por Miguel L.Garrido, “DOVER: Die For Rock & Roll” contará la historia de la banda desde antes de su formación en 1992 hasta noviembre del 2016, cuando se separaron, tras ocho álbumes de estudio publicados.

Todo ello a través de los testimonios de miembros fundadores de la banda, que están colaborando activamente en el proyecto, los componentes de distintas etapas, productores, managers, periodistas y otras personalidades en la órbita del grupo.

La película documental no solo rememorará todos los eventos conocidos de la historia de la banda, sino que "arrojará luz sobre etapas (o anécdotas) desconocidas para el público". Además, contará con gran cantidad de material audiovisual inédito, generado durante sus giras y horas de estudio, que verá la luz por primera vez y que ayudará a documentar "una historia única e irrepetible".

“"DOVER: Die For Rock & Roll" es un epílogo indispensable y el homenaje que merece tanto la banda como sus fans. La historia de Dover inspirará a nuevas generaciones de músicos independientes y supondrá un documento único en la historia de la música de nuestro país y mas allá de nuestras fronteras”, apunta el comunicado.

El documental estará producido por Trimonkey, que tiene previsto abrir próximamente un proceso de “crowfunding” para recaudar fondos para su producción.