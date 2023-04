Cómo acercar la literatura clásica de manera divertida en TikTok

Alfonsina Storni, Jane Austen y Idea Vilariño son tres de las autoras que la tiktoker Patricia Fernández propone para regalar por el Día del Libro este año. Así lo hizo saber durante el directo en Tik Tok en el que charló con la periodista de elDiario.es Laura García Higueras este jueves, en el que planteó: “¿Por qué no en este San Jordi recuperar a quienes han permanecido tantos años en el olvido?”.

La también escritora, que acumula más de 336.000 seguidores en esta red social, lamentó que cuando acude a librerías a buscar títulos de autoras, se le mande a una sección específica: “Si te estoy pidiendo un libro de filosofía, ¿por qué me tengo que ir a una sección especializada en literatura de mujeres?”. “Que esta etiqueta y cajón desaparezca”, pidió.

Tiene publicados dos libros: Ya no tengo miedo (2015) y el poemario Antología del Amor (2017); y durante la charla avanzó que hay un tercero en marcha. “Firmando un contrato editorial pensé: 'Madre mía, y pensar que hace no tanto yo no habría podido firmar esto, lo habría tenido que firmar mi marido por mi'. Por eso me parece bonito entender el pasado para interpretar el presente”. Romancero Gitano de Federico García Lorca y Letras para armar poemas de Ana María Pelegrin son sus títulos de cabecera.