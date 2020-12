Juan M.Redondo (Úbeda, 1954) ha sido treinta y cinco años oficial de bombero de Madrid y jefe del operativo durante trece años (de 1989 a 2004). Durante un tiempo el Museo de Bomberos estaba bajo su dirección, actualmente a la espera de apertura por remodelación, pero ha estado y estará en el parque de bomberos número 8 sito en el Puente de Vallecas. Su libro Cuando las sirenas no eran las nuestras (Libros.com, 2020) narra la actuación del cuerpo durante la Guerra Civil en Madrid. "Para escribir este libro me he basado en el archivo histórico de los bomberos, que se encuentra en el Museo. Ahí están los documentos y los libros que dan cuenta de todos los sucesos, novedades y siniestros a los cuales han tenido que acometer el cuerpo", explica su autor.

Las mujeres también bajaron a la mina: tres libros recuperan la historia de 'las mujeres del carbón'

Saber más