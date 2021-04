El centenario de Emilia Pardo-Bazán reaviva el interés por su relación con Galdós, un breve idilio amoroso que derivó en una amistad de décadas

He entrado en el período en el que la vida no puede renovarse, y en que se mira atrás más que adelante, por imposición de la naturaleza. Pues bien: yo no quiero que me dejes. No: tú eres para mí. Para mí tus besos todos. Hasta pronto que los haré efectivos

Carta de Pardo-Bazán a Pérez Galdós