Stephen Fry afirma que una IA ha utilizado sus audiolibros de Harry Potter para usar su voz sin su consentimiento

El auge de la Inteligencia Artificial se ha convertido en uno de los temas clave de nuestro tiempo, siendo la cultura uno de los ámbitos afectados por su veloz desarrollo. Dentro del mundo del cine, está siendo uno de los puntos clave de la huelga de guionistas e intérpretes que ha paralizado Hollywood, ya que ambos gremios temen que esta pueda sustituir su trabajo. Algo que, según ha afirmado Stephen Fry (V de Vendetta, Gosford Park), ya ha pasado. El actor aseguró este lunes que una IA ha utilizado sus audiolibros de Harry Potter para usar su voz sin su consentimiento.

El cómico reprodujo un fragmento de un documental histórico narrado supuestamente por él mismo durante su intervención en el festival CogX de Londres. “No dije ninguna de estas palabras. Fue una máquina”, pronunció tras escucharlo. “Me quedé en shock. Usaron mis lecturas de los siete volúmenes de la saga y, a partir de esa base, crearon una IA de mi voz que hizo esa nueva narración”, indicó.

Además, advirtió que esto no es “nada” en comparación con el contexto impregnado por IA que está por llegar. “La tecnología no es un sustantivo, es un verbo. Siempre está en movimiento”, defendió ante el público. “Lo que tenemos ahora no es lo que será. Al hablar de modelos de IA, lo que tenemos ahora avanza más deprisa que cualquier tecnología que hayamos visto. Podemos estar de acuerdo en que es un momento tremendamente extraño para estar vivo”, recogen en Deadline que expuso.

Fry compartió que, a la hora de crear la voz artificial, las palabras se modulan para poder adaptarse al significado de cada oración. “Podría hacerme leer cualquier cosa, desde un llamamiento a asaltar el parlamento a pornografía dura. Todo sin mi conocimiento y sin mi permiso. Y esto, lo que acabáis de escuchar, fue hecho sin mi conocimiento. Al enterarme, se lo envié a mis agentes a ambos lados del Atlántico y se pusieron furiosos: no tenían ni idea de que algo así fuera posible”.

“Esto es un audio, pero no habrá que esperar mucho para que los vídeos resulten igual de convincentes. Tenemos que pensar en la IA como en el primer automóvil: impresionante, pero sin terminar”, advirtió.

La IA, preocupación de actores y guionistas

La vertiginosa evolución de la IA lleva tiempo estando en el punto de mira de los profesionales del audiovisual. De ahí a que sea una de las grandes preocupaciones que guionistas y actores estén manifestando con su huelga. Los intérpretes –incluidos los de doblaje– y otros profesionales temen que los estudios opten por prescindir de ellos y dejar que su trabajo lo realice un software. Por ello exigen que se regule tanto el uso de la IA como el pago que deberían recibir si, al emplearla, su participación en una película se viera afectada.