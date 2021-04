Las mejores imágenes del World Press Photo 2021

Primer premio en la categoría reportajes gráficos de 'Temas contemporáneos'.

'Sakhawood'. Los gemelos Semyon y Stepan interpretan el papel de ‘dulgancha’, criaturas míticas del pantano, en The Old Beyberikeen With Five Cows, en Sakha, Federación de Rusia, el 9 de agosto de 2019, durante la grabación en el rodaje de una película.

Alexey Vasilyev.