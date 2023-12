10 discos de 2023 para descubrir antes de que acabe el año

No son los mejores ni los más votados ni los más vendidos: son 10 discos que no se pueden dejar pasar para entender qué ha significado 2023 en la música.

1. ‘Dogsbody’, Model/Actriz (True Panther Records)

El disco contemporáneo que necesitaban los que bailaban alocadamente con LCD Soundsystem o !!! en los dos miles lo ha firmado este cuarteto de Nueva York (formado en Boston) en su debut salvaje, arrollador y extático. Dance punk con sus parones inesperados, sus ritmos trepidantes y la sexy voz de Cole Haden a medio camino entre el desprecio y el orgasmo.

2. 'Nekkuja', Marina Herlop (Primavera Labels)

La experimentación de la música contemporánea se acomoda al pop naturalista de la catalana Marina Herlop en su segundo disco, un despliegue de asombrosa minuciosidad y belleza, muy cercana a Björk, el sonido 4AD, heavenly voices o CocoRosie. La crítica internacional se ha rendido ante Herlop (un nombre que viene de la combinación de las primeras letras de sus apellidos, Hernández López): “Su manera de cantar llega de un lugar más allá del lenguaje”. Un sonido totalmente inventado, como lo es el propio título del disco.

3. ‘My Back Was A Bridge For You To Cross’, ANOHNI & The Johnsons

Con este disco, ANOHNI regresa a sus inicios musicales, cuando firmaba como Antony & The Johnsons y alcanzó un gran éxito con su álbum de 2004 I Am A Bird Now. Ahora reflexiona sobre la pérdida, el ecocidio, la homofobia, la transfobia y la misoginia volviendo a la figura de Marsha P. Johnson, de quien tomó su nombre artístico, y revisitando a Marvin Gaye.

4. ‘En el bosque un claro’, de Eddi Circa (María Lustel)

El debut de Eddi Circa hay que escucharlo con cascos y atender a las letras. En él, ha dejado que cale su lectura de María Zambrano pero también sus relaciones, sus aspiraciones y su voluntad de pararse y reflexionar. Este año hemos escuchado también la voz de hermana gemela raxet1 en el TRATADO DEL GALOPE (pt.1), donde, por cierto, firma una canción titulada Berta García Faet, como la poeta. Relaciones disidentes ante el mundo. Eddi Crica y raxet1 daban conciertos en Vaciador, un espacio en Madrid que ya no existe y al que VVV [Trippin’You] han dedicado su disco nuevo.

5. ‘Chaos For The Fly’, Grian Chatten (Partisan Records)

El irlandés Grian Chatten, cantante de Fontaines D.C., se lanza en solitario con un trabajo en el que despliega orquestación, baile de salón, texturas y poéticas, como antes de él hicieron The Divine Comedy, Pulp o Richard Hawley. O, incluso, yendo más atrás, en la escuela de Leonard Cohen y Scott Walker. Como dato que no aporta nada a la música pero del que siempre se acordará el músico, algunas de las canciones están compuestas con una guitarra que Chatten compró en Madrid.

6. 'Ceros', Ben Yart (Oso Polita)

El primer álbum de un artista, integrante del grupo Chill Mafia, que se dio a conocer en épocas de encierro en casa por el coronavirus. Unas letras llenas de sátiras, contradicciones y contenido explícito. Lo más punk del género urbano. Cuando escuchas a Ben Yart o piensas que está loco o que vaya tío más profundo. Quizá sean ambas.

7. ‘Memento Mori’, Depeche Mode (Sony)

Si eres de los que piensas que la carrera de Depeche Mode estaba acabada hace tiempo, se te va a quedar este disco por descubrir: lo mejor que ha firmado el ahora dúo –tras la muerte de Andy Fletcher en 2022– desde Playing The Angel (2005). Memento Mori es una joya noir que da protagonismo a la confección delicada con instrumentos electrónicos analógicos y que ha conseguido frescura gracias a la colaboración compositiva de Richard Butler (The Psychedelic Furs) en cuatro canciones.

8. ‘El camino’, de Adiós Amores (Sonido Muchacho)

Herederas del pop sesentero como Pic-nic, Los Bravos o las producciones más elegantes de la Belter, el dúo formado por Ana e Imán ha creado un disco que apela a imaginerías del espagueti wéstern, lirismo latinoamericano, frontera, road movie y cocktail pop.

9. ‘Los Angeles’, de Lol Tolhurst + Budgie + Jacknife Lee

Aunque ya no es tiempo de supergrupos –más bien esta es la era del éxito masivo de los solistas–, este conjunto de viejas glorias se ha juntado sin abandonar sus nombres propios. Lol Tolhurst (fue miembro de The Cure en su primera etapa), Budgie (formó parte de Siouxsie & The Banshes y creó con Siouxsie The Creatures), ambos baterías, y el productor irlandés Jacknife Lee (Editors, Bloc Party, U2 o REM) han creado este disco al que han invitado a amigos como James Murphy (LCD Soundystem), Bobby Gillespie (Primal Scream) o al guitarrista de U2, The Edge. Una mirada postpunk a diferentes estilos que, por otro lado, son propios de las raíces de ese tipo de música, como el funk, el punk de potentes timbales, las guitarras sucias y cierta oscuridad ampulosa.

10. ‘La casa huele a gloria’, Stella Maris (Movistar Sound)

Este ha sido un gran año para Hidrogenesse, el dúo de pop de sintetizador que ha publicado Cielo repleto de naves extraterrestres (la BSO instrumental para La alarma, la aportación de Nacho Vigalondo a las nuevas Historias para no dormir), Ciutat de Sorra (otro diálogo, esta vez junto al artista David Bestué, que aborda las transformaciones de Barcelona entre 1979 y 2011) y un disco encubierto, el de la banda de ficción Stella Maris creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo para La Mesías y que tocará en Primavera Sound 2024.

Con la colaboración de Susana Monteagudo, Raúl Novoa, Rafa Cervera y Ana Tenías.