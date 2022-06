'A todos mis amantes': Rigoberta Bandini rompe corazones como Julio iglesias

A todos mis amantes es la primera canción que lanza Rigoberta Bandini después del fenómeno de Ay mamá. Paula Ribó ha declarado que fue concebida como “una especie de penitencia pública hacia todos mis ex novios”. La canción se acompaña de una guitarra y un teclado muy folk y, según ha reconocido la barcerlonesa, tiene reminiscencias estilísticas de Cecilia, Joan Baez o Chavela Vargas.

La sorpresa final al pagar una entrada de concierto: "No es un gasto de gestión, es una comisión"

Saber más

De hecho, es diferente a todo lo que ha hecho hasta el momento, como ya desveló en su día en una entrevista con este diario: “Ay mamá me llevaba al abrazo y la próxima canción va a ser bastante intimista. No quiere decir que sea una balada, tiene su ritmillo, pero habla de un tema totalmente diferente y muestra una parte mía que creo que nunca he enseñado. Me apetece mucho”.

“Cuando la empecé a escribir me di cuenta de que el rol de rompecorazones, por lo general, le pertenece a los hombres. Con Julio Iglesias quise apropiarme de ser la truhana y la señora y ahora quiero ocupar este espacio”, ha comentado Bandini.

A Todos Mis Amantes es un mea culpa de Bandini por no haber sido “siempre responsable emocionalmente con mis parejas”. Pero al mismo tiempo la letra reafirma esa libertad que obtuvo a cambio de causar daño a antiguos amantes: “Me libera poder enseñar todas las capas, no tener que edulcorarme. Y, además, me pareció divertidísimo escribirla y buscar imágenes graciosas, pero al mismo tiempo decadentes, con las que la gente pueda conectar”.