Los festivales de música más importantes de España en 2023

El Primavera Sound en Barcelona enciende el motor de arranque de la temporada de festivales, un año decisivo para que los promotores recuperen las pérdidas de la pandemia, como indica el reciente informe sobre Impacto económico de la industria de la música en directo, realizado por Albert Guivernau, de OBS Business School. Según este estudio, el sector todavía no se ha recuperado del impacto económico de la COVID-19 y sigue existiendo un desajuste entre la oferta y la demanda de festivales.

Julio es el mes de mayor oferta —un 34,7% de los festivales se realizan en este mes, según el informe Oh Holy Festivals— en un país en el que se celebran 874 festivales, según datos del Ministerio de Cultura. Tres comunidades autónomas —Catalunya, Andalucía y Madrid— acaparan el 45% de la oferta. Hay pequeños festivales, macrofestivales y ciclos de conciertos. Aquí encontrarás una guía para los más grandes: carteles que en un breve espacio de tiempo reúnen a decenas de bandas que actuarán ante miles de personas.

Primavera Sound (Barcelona y Arganda, Madrid)

Del 1 al 3 de junio en Barcelona, y 8 al 10 de junio en Madrid.

¿Cuánto cuesta? 325 euros el abono, 125 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: Depeche Mode, Pet Shop Boys, New Order, Rosalía, Kendrick Lamar.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Villano Antillano, Le Tigre, Sparks, St. Vincent, Shellac.

Festival de les Arts (Valencia)

9 y 10 de junio, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

¿Cuánto cuesta? 30 euros el abono, 60 euros la entrada de día. Sold out.

Cabezas de cartel: Vetusta Morla, Viva Suecia, La Casa Azul, Amaia.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Ginebras, Niña Polaca, Ladilla Rusa.

Sónar (Barcelona)

Del 15 al 17 de junio.

¿Cuánto cuesta? 210 euros el abono, 60 euros la entrada de Sónar Día y 80 euros la de Sónar Noche.

Cabezas de cartel: Aphex Twin, Richie Hawtin, Bad Gyal, The Blessed Madonna, 2manydjs invite Peach & Tiga.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Black Coffee, Little Simz, Ángel Molina, Dalila.

O Son do Camiño (Santiago de Compostela)

Del 15 al 17 de junio, en Monte do Gozo.

¿Cuánto cuesta? 59 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: Bizarrap, Maluma, The Kooks, Aitana, Duki, Kaiser Chiefs, Wolfmother.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Fillas de Cassandra, Tokischa, The Rapants.

Azkena Rock Festival (Vitoria-Gasteiz)

Del 15 al 17 de junio.

¿Cuánto cuesta? 155 euros el abono, 70 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: Rancid, The Pretenders, Iggy Pop, Incubus, Calexico, Lucinda Williams.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Lydia Lunch, Os Mutantes, The Undertones y todo el cartel de Trashville.

Love the 90s (Madrid)

17 de junio, en el Recinto Ferial de Ifema.

¿Cuánto cuesta? 63 euros.

Cabezas de cartel: Aqua, Safri Duo, Locomía, Chimo Bayo, Daisy Dee de Technotronic.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: OBK, Double You, Miguel Costas de Siniestro Total, Fun Factory.

Tomavistas (Madrid)

Del 22 al 24 de junio, en el parque Enrique Tierno Galván.

¿Cuánto cuesta? 95 euros el abono, 45 euros las entradas de día.

Cabezas de cartel: Metronomy, The Vaccines, Ladytron, Triángulo de Amor Bizarro, La Bien Querida.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Parquesvr, Depresión Sonora, La Élite, Judeline, Margarita Quebrada.

Resurrection Fest (Viveiro, Lugo)

Del 28 de junio al 1 de julio.

¿Cuánto cuesta? 199 euros el abono, 69 euros la entrada de día, 79 euros la entrada del sábado.

Cabezas de cartel: Ghost, Pantera, Slipknot, Parkway Drive.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Lacuna Coil, Alter Bridge, Megara, Perturbator, Black Flag.

Vida (Vilanova i la Geltrú, Barcelona)

Del 29 de junio al 1 de julio.

¿Cuánto cuesta? 153,60 euros el abono (está sold out), 74,40 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: Glasvegas, Spiritualized, The Libertines, Suede, Jorge Drexler, Julieta Venegas, La Casa Azul,

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Lori Meyers, Ghouljaboy, Dharmacide, Niño de Elche, Panda Bear & Sonic Boom.

Cruïlla (Barcelona)

Del 5 al 8 de julio.

¿Cuánto cuesta? 160 euros el abono, 40 euros (Miércoles), 52 euros (jueves), 85 euros (viernes y sábado).

Cabezas de cartel: Placebo, The Offspring, Sigur Rós, Franz Ferdinand.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Moderat, Nicki Nicole, Cupido, Rodrigo Cuevas, Las Ninyas del Coro, Mourn.

Mad Cool (Madrid)

Del 6 al 8 de julio.

¿Cuánto cuesta? 195 euros el abono (está sold out), 85 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: Robbie Williams, Lil Nas X, Sam Smith, Red Hot Chilli Peppers, Liam Gallagher, The Prodigy, Queens Of The Stone Age.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Primal Scream, The 1975, Years & Years, Kurt Vile & The Violators.

Bilbao BBK Live

Del 6 al 8 de julio, en Kobetamendi.

¿Cuánto cuesta? 190 euros el abono, 78 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: Florence + The Machine, The Chemical Brothers, Pavement, The Arctic Monkeys, Amaia, Róisín Murphy.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Rojuu, Arca, M83, Leftfield, La Élite.

FIB (Benicàssim, Castelló)

Del 13 al 16 de julio, en el Recinto de Conciertos de Benicàssim.

¿Cuánto cuesta? 62,99 euros el abono, 34,99 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: The Offsprint, Kaiser Chiefs, Orbital, Franz Ferdinand, Zara Larsson.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Second, Rojuu, Ginebras, 2manydjs, The Sherlocks.

PortAmerica (Caldas de Reis, Pontevedra)

Del 13 al 15 de julio, en la Azucreira de Portas.

¿Cuánto cuesta? 70 euros el abono, 35 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: Bad Gyal, Molotov, Deluxe, Nicki Nicole, Guitarricadelafuente, Mclan.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: La M.O.D.A., Gustavo Santaolalla, Carlangas.

Festival Sónica (Castro-Urdiales, Cantabria)

14 y 15 de julio, en el Estadio Riomar.

¿Cuánto cuesta? 69 euros el abono, 39 euros las entradas de día.

Cabezas de cartel: Vetusta Morla, Leiva, Samantha Hudson, Ginebras, Dani Fernández, Cariño.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Pipiolas, Niña Polaca, La Xinni, Juguete.

Cabo de Plata (Barbate, Cádiz)

Del 26 al 29 de julio.

¿Cuánto cuesta? 60 euros el abono, 30 euros la entrada del jueves, 40 euros la del viernes, 45 euros la del sábado.

Cabezas de cartel: Dellafuente, Celtas Cortos, Ska-P, Natos y Waor.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Bejo, Machete en Boca, tChe Sudaka.

Low Festival (Benidorm, Alicante)

Del 28 al 30 de julio.

¿Cuánto cuesta? 64,99 euros el abono, 37,99 euros las entradas de día.

Cabezas de cartel: Placebo, Interpol, Vetusta Morla, Lori Meyers, Viva Suecia, The Vaccines.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Depresión Sonora, Confeti de Odio, Varry Brava, Ladilla Rusa, Cariño.

Arenal Sound (Burriana, Castelló)

Del 1 al 6 de agosto.

¿Cuánto cuesta? 25 euros la entrada del jueves, 50 euros viernes o sábado, 40 euros la del domingo.

Cabezas de cartel: Quevedo, Nicky Jam, Anuel AA.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: María Escarmiento, Ptazeta, Villano Antillano, Ana Mena.

Sonorama Ribera (Aranda de Duero, Burgos)

Del 9 al 13 de agosto.

¿Cuánto cuesta? 85 euros el abono.

Cabezas de cartel: Amaral, Vetusta Morla, Carolina Durante, El Drogas, Los Enemigos, Miss Cafeína, Nena Daconte, Alizzz, Lori Meyers.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Las Odio, La Costa Brava, Niña Coyote eta Chico Tornado, Ojete Calor, Fusa Nocta.

Medusa (Valencia)

Del 9 al 14 de agosto, en la playa de Cullera.

¿Cuánto cuesta? 121,95 euros el abono, 64,95 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: David Guetta, Carl Cox, Dimitri Vegas & Like Mike, Marco Carola, Amelie Lens.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Headhunterz, Paul Van Dyk, Brenda Serna.

Rototom Sunsplash (Benicàssim, Castelló)

Del 16 al 22 de agosto, en el Recinto de Conciertos de Benicàssim.

¿Cuánto cuesta? Entre 80 y 200 euros el abono (según el número de días, de dos a siete), 42 de agosto la entrada de día.

Cabezas de cartel: Burning Spear, UB40, Barrington Levy, Steel Pulse, Zoo.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Lila Iké, Yemi Alade, Lady Lykez, Pretty Gang.

Cala Mijas (Málaga)

Del 31 de agosto al 2 de septiembre.

¿Cuánto cuesta? 180 euros el abono, 75 euros la entrada de día.

Cabezas de cartel: Arcade Fire, The Strokes, Florence + The Machine, Souxsie, Belle & Sebastian, Lori Meyers.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: Metronomy, VVV [Trippin' You], La Plazuela, Junior Boys.

Visor Fest (Murcia)

Del 22 al 23 de septiembre en el Recinto Ferial La Fica.

¿Cuánto cuesta? 63 euros.

Cabezas de cartel: Suede, OMD, Echo & The Bunnymen.

Otros grupos interesantes que te recomendamos ver: The Church, Inspiral Carpets, The Primitives.

Los precios de las entradas no incluyen los gastos de gestión. ¿Qué es eso? Te lo explicamos aquí.