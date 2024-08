Frente a los carteles en los que solo caben hombres, tres festivales copados solo por mujeres

“Si somos el 50% de la población tenemos que estar en todo. No se nos puede excluir de determinados niveles y medios”. Montse García es una de las artífices del festival Teta Fest, que el pasado mes de mayo celebró su tercera edición con un cartel copado por artistas y bandas femeninas lideradas por María José Llergo, Mucha Pepper, Chica Sobresalto y Ellas Music Band.

“Lo natural es que los carteles sean paritarios”, defiende Vanesa Sánchez, responsable de comunicación de Sonraíz, que entre el 13 y 14 de septiembre vivirá igualmente su tercer año de vida en la localidad andaluza de Carcabuey, con un line up 100% femenino. María José Llergo es también su cabeza de cartel, junto a figuras como Rocío Márquez & Bronquio, Paua y Lorena Álvarez.

“Es un pensamiento absurdo pensar que vas a atraer a menos público porque las artistas sean mujeres, las hay capaces de atraer a un público masivo. Ya hemos visto en el Bernabéu quiénes son las que más llenan”, defiende haciendo referencia a los sold out cosechados por Taylor Swift, que colgó el cartel dos días seguidos, Karol G otros cuatro, y seguirán su ejemplo otros nombres como Aitana y Lola Indigo en los próximos meses.

“Lo que hace falta es que los directores de festivales que piensan así se pongan las gafas violeta que, una vez puestas, les harán darse cuenta de la ausencia de presencia femenina en cualquier ámbito de la sociedad, sobre todo en los festivales. Un poco de concienciación y empatía”, sostiene. En efecto, el análisis realizado por elDiario.es a los carteles de los diez certámenes que contaron con mayor número de asistentes el año pasado confirmó que la paridad sigue siendo una utopía en el mundo de los grandes eventos musicales: dos de cada tres artistas (músicos y solistas) que ocupan sus escenarios son hombres.

El más paritario de 2024 según este estudio realizado sobre los diez que contaron con mayor asistencia en 2023 fue el Sónar de Barcelona, en el que las mujeres abarcaron el 44% del cartel. Le siguieron con un 34% el Mad Cool y el Primavera Sound con un 33%. Las últimas plazas fue para el Resurrection Fest, en el que la presencia femenina se limitó a un escaso 5%. “La historia del rock and roll es la que arrastra desde hace décadas que las grandes estrellas sean mayoritariamente hombres”, fue toda la explicación que dieron a este periódico desde su organización.

Responder a esta situación de desigualdad fue el impulso que llevó al equipo de Sonraíz a crear su festival. “Es una reivindicación”, explica Vanesa Sánchez, “es necesario tener a mujeres referentes en muchos ámbitos de la sociedad y de la música. Uno de ellos, la producción”.

La responsable de comunicación agradece la acogida que el evento ha tenido desde que celebraron su primera edición, en la que participaron nombres que posteriormente recibieron un segundo empujón gracias al Benidorm Fest, Karmento, Blanca Paloma –que ganó en su segunda participación y acabó representando a España en Eurovisión– y las gallegas Tanxugueiras.

El año pasado contaron con Bewis de la Rosa, Chambao, Malva Vela y Fémina. El proyecto, que tiene capacidad de reunir a alrededor de 2.500 personas, apuesta por la convivencia entre la “música de raíz, la tradición oral, el patrimonio histórico y natural”.

“Lo principal es la música”

Para los organizadores del Bella Fuerza Fest, que celebrará su primera edición en Alicante los próximos 30 y 31 de agosto, contar con un cartel copado por mujeres fue algo orgánico. “Queríamos hacer un festival de música electrónica y cuando empezamos a pensar en dj que nos encantaban, la mayoría eran mujeres. Nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta de que no existía ningún evento de este tipo de música que se hubiera atrevido a hacer un programa totalmente femenino. Nos pareció extraño”, comparte su promotora Carmen de Conte.

“En nuestra ignorancia creíamos que el camino de las dj femeninas y masculinos estaba muy unido, pero nos dimos cuenta de que no. En absoluto”, añade. Decidieron ser los primeros: “Lo vimos como una oportunidad para hacer un festival que hablara de diversidad e inclusión desde una forma concreta, tangente”. “Hemos elaborado un line up en torno a la calidad musical, con recorrido y uniendo generaciones”, describe sobre el cartel que lideran Giorgia Angiuli, Ida Engberg, Irène Drésel, Kittin y Nastia.

La respuesta ha sido positiva. “Cuando enseñamos el cartel, a nadie le sorprende que todo sean nombres femeninos. Son quienes están sonando y a quienes estamos acostumbrados a ver. Poner a todas juntas me parece una locura y un regalo”, aplaude. La promotora indica que su principal obstáculo ha sido “la falta de tiempo” que no les ha permitido poder “desarrollar una marca” que convenciera a todas las dj a cuyas puertas llamaron para querer participar.

“Se guardaban el recelo de decir, ¿esto qué es? Por miedo a que quizás primara que fueran chicas monas, por cómo en el imaginario de ciertas dj podía sonar a que en el mundo comercial se saca partido a todo”, declara. Aunque también ha habido quienes “desde el inicio dijeron que querían estar” o que, una vez “se ha ido formando”, les escribieron para decirles que querían sumarse.

“Sabemos que a partir de la segunda edición todo irá más rodado, ya se entiende el tono que tenemos. Podremos tocar muchas más puertas porque ya tendremos algo tangente”, confía. No descartan incluir a hombres en su cartel en el futuro: “No estamos cerradas a que pinche ninguno. Volveremos a hacer primar la música. Siempre vamos a intentar que haya, como mínimo, igualdad, porque nos creamos para esto. Aunque con todas las dj que me ha faltado por traer, puede ser que sea un 90% femenino”.

Por el momento, la respuesta en cuanto a la venta de entradas –en su caso esperan reunir a 15.000 personas– está siendo “buena”, así como el apoyo entre “la red de productores y empresarios de la música electrónica, que se han hecho eco”.

Masculinizar el prestigio

Vanesa Sánchez recuerda que las artistas “son las primeras perjudicadas por la desigualdad de género de los carteles”. De ahí a que la bienvenida que ha tenido Sonraíz haya sido tan positiva, tanto por su parte como de las administraciones públicas que lo han apoyado. Desde el Teta Fest, Montse García, que además de organizar el evento es jefa de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Tarragona; incide en señalar que “las mujeres están infrarrepresentadas en los programas culturales”. El auditorio que acoge las actuaciones tiene una capacidad para 1.800 personas.

Además, apunta: “Estoy cansada de que cuando algo se prestigia, se pone a los hombres delante, como la cocina o el estilismo. ¿Cuántas mujeres han estado toda la vida en la cocina haciendo platos estupendos? Pero solo se prestigia cuando son los hombres quienes están delante. No puede ser. La sociedad no está compuesta mayoritariamente por hombres, por lo que hasta que lleguemos a ese nivel hay que fomentar la representatividad”. Y que la presencia no se reduzca a un único tipo: “Que no solo sean delgadas, guapas y estupendas”.

Estoy cansada de que cuando algo se prestigia, se pone a los hombres delante, como la cocina o el estilismo. ¿Cuántas mujeres han estado toda la vida cocina haciendo platos estupendos? Pero solo se prestigia cuando son los hombres quienes están delante. No puede ser Montse García — Una de las responsables del Teta Fest

En su caso, aclara que al seleccionar a sus artistas buscan que “estén posicionadas porque es un festival feminista”. Ideología que determina a quién destinan el dinero que recaudan en patrocinios: “Este año irá a un club de fútbol que cuenta con equipos de mujeres, el año pasado fue para un proyecto de acompañamiento a mujeres que sufren violencia de género y el primero para mentorías de salud mental”. “En tres años hemos notado el aumento. Se nos han abierto más puertas de promoción. Sitios donde antes no llegábamos”, expone sobre los pasos hacia adelante dados hasta la fecha, consolidando una senda que esperan continuar durante mucho tiempo.