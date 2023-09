Rolling Stones lanza el single 'Angry' para anticipar las primeras canciones nuevas en 18 años

El regreso de los Rolling Stones comenzó con un críptico anuncio en la prensa y se ha culminado a lo grande, con un evento presentado por el televisivo Jimmy Fallon en el clásico teatro londinense (se abrió en 1901) Hackney Empire, en el barrio de Hackney, al que hace referencia el título del nuevo disco, Hackney Diamonds, que saldrá a la venta el 20 de octubre.

Esos “diamantes” del título refieren a los trozos de cristal que quedan en el suelo después de haber roto una luna para cometer un atraco. Antes de llegar a ese título, de sonoridad tan londinense, barajaron otros del mismo universo semántico de la delincuencia, como “hit and run” (atropello y fuga) o “smash and grab” (rompe y coge lo que puedas, también en referencia a un robo rompiendo un escaparate), según revelaron en el acto.

Esta entrevista de presentación, de una media hora de duración, ha sido retransmitida en directo por el canal oficial de YouTube del grupo, alcanzando casi los dos millones de reproducciones. Allí se ha lanzado el primer single, Angry, que viene acompañado de un videoclip protagonizado por Sydney Sweeney, una de las actrices de Euphoria, que disfruta de la canción en un coche descapotable que circula por una gran avenida, a cuyos lados aparecen vallas publicitarias con diferentes momentos de la carrera del grupo.

Es un gran acontecimiento porque Hackney Diamonds, su 26º disco (según el recuento de Estados Unidos, el 24º en el Reino Unido), contiene 12 canciones nuevas, algo que no ocurría en 18 años. El anterior álbum de estudio fue A Bigger Bang, en 2005. “¿Por qué hemos tardado 18 años en sacar disco? Pues porque somos muy vagos”, dijo Mick Jagger. El vocalista también adelantó que no todas las canciones sonaban “enfadadas” (en alusión a Angry) sino que se trata de un disco bastante “ecléctico”, con sitio para “las canciones de amor”, “las baladas” o los temas country.

En agosto, el grupo adelantó de manera misteriosa la llegada del disco con una publicidad ficticia en la publicación Hackney Gazette, en la que se anunciaba un ficticio negocio de reparación de cristales. En la redacción del texto se apuntaban pistas sobre las verdaderas intenciones de esa inserción publicitaria, ya que el “equipo” de esa compañía prometía “satisfacción”, en alusión a una de las canciones más famosas del grupo de Mick Jagger, Keith Richard y Ronnie Wood (el batería Charlie Watts falleció hace dos años). El texto también advertía: “When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows” (Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas“), que alude a la canción Gimme Shelter, la cual es una de las dos preferidas de Richards (junto a Jumping Jack Flash) según se atrevió a elegir en la presentación.

Durante el show, hubo un recuerdo para Watts: “Todo es diferente desde que Charlie se fue. Por supuesto que lo echamos de menos, ¡él es el número cuatro!”, dijo Keith Richards, quien advirtió que el nuevo batería, Steve Jordan, recibió la “bendición” de Watts antes de morir. No obstante, Watts participó en dos temas, grabados en 2019, de los 12 del disco. Y Jordan no estuvo presente sobre el escenario.

Aunque han tardado casi dos décadas en sacar un disco, el proceso de grabación no se dilató tanto. Fue “muy rápido”, según Ronnie Woods. Entraron en el estudio de grabación en diciembre, terminaron en enero y para febrero ya habían acabado de producirlo.

Rolling Stones es uno de los grupos más longevos de la historia del rock'n'roll. Se formaron en Londres en 1962. Para hacerse una idea, cuando nació el periodista que les entrevistaba, en 1974, ya llevaban 15 discos publicados, incluidos Beggars Banquet y Sticky Fingers). Preguntados por esa extraordinaria resistencia, Jagger (80 años) anunció que el secreto de permanecer tanto tiempo junto a Richards (79 años) es “no hablarse demasiado”.

La última gira de los Stones, Sixty, pasó por España, con un multitudinario concierto en el estadio Metropolitano de Madrid, el 1 de junio de 2022, en el que el público comprobó cómo son los Rolling post Charlie Watts, en los que el grupo “sigue rodando”.