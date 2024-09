Taylor Swift destrona a Beyoncé en los premios MTV VMA

Taylor Swift lo ha vuelto a hacer. Si aún quedaba algún atisbo de duda sobre la relevancia de la artista estadounidense en todo el mundo, la madrugada del jueves en España sirvió para coronar a una de las reinas indiscutibles del pop y de la industria musical. Taylor brilló en los premios MTV Music Video Awards (VMA) con siete premios, superando el récord de Beyoncé como la artista en solitario con más galardones de este tipo.

La cantante estadounidense de Shake It Off o Blank Space hizo historia al alzarse con el premio al mejor videoclip, el más reconocido de la gala y que ganó por quinta vez en su carrera. También obtuvo los galardones como artista del año, mejor artista pop, mejor colaboración gracias a Fortnight con Post Malone o el premio a la canción del verano. En total, siete galardones de las doce nominaciones con las que partía horas antes del inicio de los premios que no hicieron más que consolidar a Taylor Swift en un trono que lleva años con su nombre.

La gala, una de las más importantes dentro de la industria de la música, también contó con esperadas actuaciones musicales que amenizaron la entrega de los galardones y pusieron este toque de expectación que caracteriza este tipo de retransmisiones en vivo. Karol G puso el acento latino interpretando Si antes te hubiera conocido, actuación que puso patas arriba el UBS Arena de Nueva York y que levantó de la silla a la mismísima Taylor Swift, que se sumó de manera improvisada a los pasos de bachata de la artista colombiana.

Katy Perry, a diferencia de Karol G, aprovechó su paso por el escenario para demostrar su larga discografía cantando míticos temas como Dark Horse, Fireworks, Roar o los más recientes como Lifetimes o I’m His, He’s Mine. La artista, además de volar por el escenario en su actuación y contar con decenas de bailarines, fue galardonada con el Video Vanguard Award, un reconocimiento especial que premia la relevante trayectoria de la artista en la elaboración de vídeos musicales.

Los VMA, que contaron con gran presencia femenina sobre el escenario, también fueron el momento propicio para sacar a relucir el talento de la nueva generación de artistas que llegan a la industria musical. Chappell Roan, que ganó el premio a mejor nuevo artista, Sabrina Carpenter, que cantó algunos de sus últimos éxitos o Benson Bone, que interpretó su tema Beautiful Things pusieron la mirada hacia el inminente y esperanzador futuro de la música internacional.

Otros artistas que pasaron por el escenario de los VMA fueron Camila Cabello con sus temas June Gloom y God Speed , Lisa, la artista tailandesa que sacaba hace apenas unas semanas New Woman junto a la española Rosalía o el rapero Eminem, que celebró su galardón con su tema premiado, Houdini. Megan Thee Stallion no pudo tener más minutos de pantalla, la artista, además de presentar la gala, también tuvo tiempo para impresionar a los asistentes con la interpretación de algunos de sus últimos temas.

Una de las noches grandes de la industria de la música que, de la mano de la vuelta de viejos conocidos y la puesta en escena de las nuevas generaciones, celebró los 40 años de unos míticos premios que han presenciado momentos tan icónicos de la cultura pop como a Madonna interpretando Like a Virgin junto a Britney Spears y Christina Aguilera o Lady Gaga vestida de carne cruda.