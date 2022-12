Mad Cool anuncia su cartel de 2023 para competir contra Primavera Sound

El festival Mad Cool 2023, que se celebrará en Madrid los próximos 6, 7 y 8 de julio, ha anunciado este lunes los primeros nombres de los artistas que actuarán sobre sus escenarios. Entre ellos, Liam Gallagher, Robbie Williams, Sam Smith, The Prodigy, Red Hot Chili Peppers y The Black Keys. El anuncio llega apenas una semana después de que el Primavera Sound hiciera público su cartel, liderado en su caso por Rosalía, Kendrick Lamaar y Blur.

Aunque todavía quedan cantantes y grupos por confirmar, la primera jornada estará liderada por Robbie Williams, Lizzo, Lil Nas X y Machine Gun Kelly. También estarán Franz Ferdinand, Sigur Rós y The 1975.

El día siguiente, viernes 7 de julio, será el turno de Sam Smith, Queens of Stone Age y The Black Keys, además de otro artista cabeza de cartel que será anunciado en los próximos meses. Los californianos Red Hot Chili Peppers están programados como cierre del festival, el sábado 8 de julio, jornada en la que también actuarán los británicos Liam Gallagher y The Prodigy.

La lista de participantes la completan, por el momento, Rina Sawayama, Paolo Nutini, Nathaniel Rateliff, City and colour, Genesis Owusu, Nova Twins, Gayle, Yellow days, Selah Sue, Insincere, The Amazons, Rüfüs du Sol, Tash Sultana, Jacob Collier, Puscifer, Angel Olsen, Bombay Bicycle Club, The Driver Era, Men I Trust, Delaporte, Pixey, Hannah Grae, Hotwax, Jamie XX, Years & Years, The Rose, Sylvan Esso, Cupido, The Hu, Shinova, Touché Amoré, Belako, Ethan Bortnick, Thumper, Honey Dijon, Two Ex, The Blessed Madonna, Helena Gallardo, Anfisa Letyago y Mendi.

Una de las grandes novedades de esta edición es el traslado del festival, en lo que será su tercera localización. Tras arrancar en la Caja Mágica y celebrarse posteriormente en Valdebebas, ahora llevará sus instalaciones junto al polígono El Gato y la Factoría Industrial de Villaverde. Los organizadores han definido este punto como amplio y bien comunicado con el transporte público, un aspecto polémico la pasada edición por las largas colas de espera para abandonar el recinto mediante un acuerdo con la plataforma Uber.

En 2022, Mad Cool congregó a 305.000 espectadores -una media diaria de 70.000 personas- con más de cien bandas, entre los que destacaron The Killers, Metallica, Muse, Imagine Dragons, Natos y Waor y Nathy Peluso.