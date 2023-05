Snoop Dogg critica duramente a las plataformas de streaming: “¿Dónde está el dinero?”

Snoop Dogg ha criticado duramente a la industria del streaming por lo “jodido” que es el actual reparto de dividendos con los artistas: “Que alguien me explique cómo puedes alcanzar un billón de reproducciones y no ganar un millón de dólares. No tiene sentido”. El rapero, empresario y productor participó este miércoles, junto a su socio Larry Jackson, en un panel del sobre el negocio del hip-hop en el Milken Institute, en el que ambos compartieron su forma de entender el sector y valoraron los problemas a los que se enfrenta en la era del streaming.

El artista y el ex directivo de Apple colaboran actualmente en Gamma, una empresa que busca unir fuerzas entre creadores y marcas dentro del mundo del espectáculo. En torno a este proyecto, ambos defienden la importancia de apoyar a los artistas y ofrecerles la información necesaria para comprender el negocio. “Muchos artistas, yo fui uno de ellos, llegamos a un punto de nuestra carrera en el que protestamos por no tener suficientes derechos de autor porque firmamos un mal contrato”, explicó el rapero, señalando que ahora sí que es posible entrar en el sector “con un conocimiento completo de qué hacer y qué no hacer”. “No como hicimos nosotros y como la industria te programa para que no tengas esa información”, lamentó.

Con respecto a las plataformas de streaming, Snoop Dogg defendió la necesidad de que “pongan su mierda en orden”, y que expliquen cómo seguir el rastro del dinero porque “uno más uno no están sumando dos”. “Cuando empecé en esto mis álbumes se vendían en formato físico, entonces vendía un millón de copias por 9'99 dólares, eso eran nueve millones de dólares y de eso me llevaba un porcentaje”, recordó para indicar cómo ahora las cifras de reproducciones no “se están traduciendo en dinero” y denunciar que este modelo de negocio “no está funcionando para los artistas”.

En este sentido, también hizo referencia a la actual huelga de guionistas en Estados Unidos, que, entre otras reivindicaciones, piden salarios dignos y en consonancia a los beneficios que ellos aportan a las distribuidoras. “No les están pagando porque cuando se publica en plataformas no funciona como en la taquilla, que alcanzas ciertas cifras y ”aquí tienes un cheque“. En las plataformas alguien ve tu película durante 300.000 horas y ¿dónde está el dinero?”, preguntó el rapero antes de disculparse por soltar un “Fuck it” dirigido al sector.

Larry Jackson se expresó de una forma más sosegada para también criticar el funcionamiento de algunas de estas compañías y, en concreto, señaló lo que está ocurriendo actualmente con YouTube Shorts: “Hay algo que me quita el sueño. En Gamma hemos alcanzado los 5 billones de reproducciones al mes y de ellas 500 millones son de YouTube Shorts, y cuando escucho en el reporte de ganancias de Alphabet que quieren seguir acelerando el crecimiento de la plataforma me preocupa porque, adivina cuánto dinero hemos ganado de esas reproducciones”. “Nothing”, la respuesta llegó de boca del rapero. “A esto es a lo que me refiero”, sentenció.