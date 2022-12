Blanca Li niega la “censura o injerencia política” y responsabiliza a la “inflación” de la ausencia de Paco Bezerra

“Todo ha sido un malentendido”, “nunca me he negado a hablar con nadie”, “me siento muy feliz de seguir al mando de este buque”, “el teatro va mejor que nunca”, “hemos hecho un trabajo increíble, Madrid ha hecho un trabajo increíble. Es maravilloso. Hemos sido únicos en el mundo entero”, “llegaré hasta el final de mi mandato que es en junio del año que viene”. La directora de los Teatros del Canal, Blanca Li, se ha presentado con un discurso triunfalista ante la prensa este viernes para dar explicaciones de su intervención en el caso de Paco Bezerra, aunque la convocatoria a medios se había presentado como un balance anual de los teatros que dirige.

Blanca Li ha ofrecido una comparecencia sin autocrítica sobre su gestión en estos casi seis meses de la crisis producida tras la cancelación de la obra Muero porque no muero de la programación 2022-23 cuyo autor y la oposición política han interpretado como “censura” e “injerencia política” por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la programación de un centro artístico.

Li ha respaldado las explicaciones que desde el primer momento ha dado la Consejería de Cultura: “Ninguna obra está programada en estos teatros hasta que está aprobada por el Consejo de Administración de Madrid, Cultura y Turismo donde se evalúa la programación y su presupuesto”, ha dicho al respecto de un consejo compuesto al completo por cargos políticos. “El proyecto de Paco me encantaba, pero luego el Consejo tenía que evaluarlo. Si hay que hacer un recorte es el Consejo quien decide. Se centraron en las coproducciones y se anularon cinco propuestas. Y lo que yo sí dije es que estaba completamente de acuerdo. Dije que me parecía perfecto y acepté la decisión. Si quisiese haberla cambiado lo hubiera hecho”, ha dicho, en la línea con lo que había afirmado en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid el director general de Promoción Cultural, Gonzalo Cabrera.

La coreógrafa ha afirmado que es rotundamente falso que en los Teatros del Canal “se haya producido cualquier tipo de censura o injerencia política en la programación del teatro”. “La decisión de hacer cambios en la programación de esta temporada se basó, no en que la programación estuviera mal diseñada, sino en motivos económicos derivados del incremento de la inflación. Los que siguen este teatro saben que estamos abiertos a todos los discursos. No aceptaría jamás razones ideológicas para suprimir una obra. Soy Blanca Li, soy creadora y no podría aceptarlo, me habría ido, me habría levantado por la mañana y cogido mi maleta”, ha afirmado.

Acusaciones de amenazas y acoso

“Yo no funciono con amenazas cuando se me acosa en las redes”, ha dicho Blanca Li en alusión al dramaturgo Paco Bezerra. “En estos últimos meses he recibido más de 5.000 posts de insultos, la mayoría con montajes con mi cara que han sido publicados principalmente por Paco Bezerra. Se han empleado muy bien las palabras para organizar un movimiento basado en una mentira. Bezerra nunca quiso entender ni aceptar las explicaciones que le trasladamos”, ha afirmado, para añadir más tarde que “siempre” ha sido “defensora a ultranza de la libertad creativa y del trabajo de los artistas”.

“Lo que ha ocurrido a Bezerra, le ocurre a cualquier artista”, ha continuado la directora. “A los artistas nos ocurre regularmente cosas similares. Es común que tras dos años de conversaciones al final el proyecto no se pueda realizar por motivos económicos. Esto es algo que los artistas sabemos que ocurre, quizá Bezerra todavía no tiene la experiencia o no ha recorrido tantos teatros. Lo que sí es cierto es que yo nunca le dije a Bezerra que su obra estaba censurada, es verdad que le dije que su obra no iba a estar programada en la siguiente temporada. Quería que le diese fechas para la próxima temporada cuando yo no podía hacerlo porque no estaba ni esbozada. La charla fue muy tensa, comenzó a decir que eso era inadmisible y todo lo que yo decía era mentira, que no se creía ni una palabra y que interpretaba que aquello era censura y que o bien dimitía o llamaba a los medios. Me pareció surrealista y ahí se acabó nuestra conversación”, ha explicado.

Detalles sobre el presupuesto

Mariano de Paco, gerente de los Teatro del Canal, ha acompañado a Li durante la rueda de prensa. De Paco ha explicado que, a diferencia de lo que se había publicado previamente, la aportación de la red europea Prospero, cofinanciadora del espectáculo tras un proceso de selección, no sería de 45.000 euros, sino de 24.000, ya que solo cubríría la mitad de la producción. El gerente ha explicado que para que una obra pueda entrar en este circuito europeo y se emita en el canal de televisión ARTE, los Teatros del Canal también debían sufragar otros gastos, como son lo de la grabación del espectáculo, la compra de derechos de reproducción y los subtitulados a otros idiomas. “Estamos hablando de que Prospero exigía para coparticipar en el proyecto de Paco Bezerra que los Teatros del Canal cubriesen más de 70.000 euros”, ha dicho, aportando una información inédita durante los seis meses que se prolonga este conflicto.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Serge Rangoni, director de la Red Prospero y del Teatro Nacional de Lieja, quien ha confirmado que “en el plano financiero, para la producción de un espectáculo, 22.500 euros provienen de subvenciones europeas y la misma suma debe venir de los propios fondos del teatro, en este caso los Teatros del Canal”. “Además, luego cada teatro tiene que asumir el 50% de los otros bloques prespuestarios”, ha indicado por lo que, según su valoración “quizá” la cifra total del coste de la producción, “sean más de los 70.000 euros que afirma Mariano de Paco”, ha concluido Rangoni.

Preguntados por los periodistas, en ningún momento Blanca Li ni Mariano de Paco han dado una razón plausible sobre la omisión del detalle del coste de la producción hasta el día de hoy: “Yo no he estado sin hablar”, ha dicho la directora. Al preguntarle por las repetidas veces que los medios le han pedido entrevistas y esta se ha negado —este periódico ha recibido cuatro negativas desde el mes de julio hasta la semana pasada—, Li ha dicho que están “aquí hoy dando todas las respuestas”: “No se puede decir que yo no he hablado porque sí lo he hecho. No ha habido silencio, ese famoso silencio no existe”, ha reiterado. Mariano de Paco esgrimió que los responsables políticos sí han dado explicaciones en su momento y que “ahora puede ser que se haya profundizado más”.

En un email al que tuvo acceso elDiario.es, el director de la red Prospero ofreció a Blanca Li cinco días de que esta le comunicara que no se programaría la obra de Bezerra, que “en el caso de que los coproductores tengan problemas financieros”, Prospero no es “reacio a buscar medios financieros adicionales de intervención”. Una opción que los Teatros del Canal no exploró.