Triángulo de Amor Bizarro y Delaporte brillan como referentes del 'indie'

Valladolid, 16 jun (EFE).- La banda de indie-rock Triángulo de Amor Bizarro y los sonidos electrónicos de Delaporte han dejado su impronta en la XIII edición de los Premios MIN, que concede la industria discográfica independiente a sus mejores embajadores del pasado año, al alzarse ganadores de los principales reconocimientos, en una gala que no ha olvidado el mazazo que la covid ha dado al sector de la música.

Con cuatro nominaciones, finalmente Triángulo de Amor Bizarro se ha alzado con el reconocimiento al mejor álbum del pasado año con su quinto disco homónimo y con el de mejor producción, mientras que Delaporte ha conseguido tres de las cinco estatuillas del certamen: mejor videoclip, mejor grabación electrónica y mejor artista.

La banda vasca Belako, que partía como gran favorita con seis nominaciones, finalmente solo ha obtenido el reconocimiento al 'Mejor álbum Rock' por 'Plastic drama' y, durante la recepción del premio, la banda ha aprovechado para romper una lanza en favor de los músicos: "Tenemos la responsabilidad de unirnos y protestar por unas condiciones laborales dignas", ha manifestado Lander.

Sin embargo, las principales alusiones de todos los artistas han girado en torno al duro año que les ha tocado vivir a todos ellos por la pandemia de la covid, que ha provocado la cancelación de sus giras y conciertos y que, en definitiva, ha alterado todos sus proyectos.

Mientras, Rigoberta Bandini ha conseguido el premio a la 'Mejor Canción', por 'In Spain we call it soledad' y también a la mejor artista emergente, por los que ha reflexionado sobre lo surrealista de la situación, cuando hace apenas un año dio a luz a su hijo y todo su proyecto ha nacido de su ordenador y gracias también a su marido.

Finalmente, el podio de los premios grandes lo han completado los irlandeses Fontaines D.C. como mejor banda internacional, por su segundo trabajo 'A hero's death'.

El desparpajo del presentador Rodrigo Cuevas ha servido como hilo conductor en una gala en la que no han faltado las referencias a la pandemia y a la gestión dispar de las Comunidades en relación a la cultura: "Veis, fuera de Madrid los teatros también están abiertos", ha ironizado el presentador, quien ha agradecido a todos los que decidieron "mantener viva la cultura" durante la pandemia.

Tampoco ha pasado por alto la primera salida de Madrid de estos premios, que han aterrizado en la "España vaciada" para poner de manifiesto la conexión entre el la música 'indie' y esta España despoblada, porque "¿qué hay más 'indie' que no tener ayudas?".

Por estilos, el premio de 'Mejor álbum de Clásica' ha recaído en una emocionada Alba Ventura, por 'Mozart piano sonatas Vol.1', el de Flamenco ha sido para Astola y Ratón, por 'Rock de palo' y el de 'Mejor álbum Pop' ha sido para las flamantes Ginebras, quienes han reconocido que la pandemia les pilló "despegando".

"Nos planteamos si retrasar la salida del disco, pero pensamos que la gente necesitaba color y alegría en estos tiempos de mierda que nos ha tocado vivir", ha expresado Magüi, quien ha atribuido a la música y a la cultura en general "poderes curativos".

Alizzz, que en noviembre estará en los Grammy Latinos, ha reconocido tras recibir el premio a la mejor grabación de músicas urbanas, que su corazón siempre estará ligado a la música 'indie', ya que él es "hijo de Los Planetas y de Radio 3... y ahora de los MIN"

Por su parte, Jorge Pardo y Gil Goldstein, con 'Brooklyn sessions', han conseguido el premio en la categoría de Jazz y María Rodes, con 'Lilith', por su música de raíz.

En las otras lenguas cooficiales del Estado, Néboa se han llevado el mejor álbum en gallego por su disco 'A realidad enganosa'; Zetak el de euskera por 'Zeinen ederra izango den' y el de catalán ha sido para Renaldo & Clara, por 'L’amor fa calor'.

Finalmente, el 'Premio de honor Mario Pacheco' ha recaído en el mítico periodista Julio Ruiz, quien ha dedicado emocionado el reconocimiento a su madre, quien le "inoculó el veneno de la radio y de la música" y el de diseño ha sido para Crudo Pimiento, por '7 acúfenos'.