Ábalos lamenta el debate sobre los restos de Franco, impensable en otros países

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha lamentado este jueves que hoy en día en España se debata sobre la "exhumación de los restos de un dictador" como Francisco Franco, hecho que ha considerado "impensable" en otros países y ha citado a Alemania e Italia.

En un acto de homenaje a los represaliados por la dictadura en el cementerio municipal de Paterna (Valencia), Ábalos se ha preguntado cómo la familia de Franco está "orgullosa de su herencia" y les ha pedido, "tras años de arrogancia, imposición y eliminación del discrepante", un poco de humildad.

"Yo les pediría humildad por ellos mismos y, ya que les gusta tanto la patria, por respeto a la patria", ha dicho Ábalos tras realizar una ofrenda floral junto al paredón de fusilamientos del cementerio, al que se ha referido como "paredón de España" por el número de fusilados que ahí cayeron muertos.

A los que "quieren reescribir la historia" en vez de "la verdad, reparación y justicia" de la memoria histórica, ha dicho que Franco "no era un general al uso" y ha añadido: "No es así. Hay generales buenos y otros delincuentes y asesinos como éste. No, no se debe integrar como algo normal lo que es reprochable y condenable".

Preguntado por si un tercero está mediando entre la familia de Franco y el Gobierno respecto de la exhumación de los restos, el secretario de Organización ha contestado: "No sé. La verdad, no tengo ni idea".