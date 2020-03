Álvaro Pérez 'El Bigotes': "La última palabra en todo lo que se hizo en la visita del Papa la tenía Juan Cotino, por órdenes de Paco Camps"

El que fuera delegado comercial de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez El Bigotes, ha situado al frente de la organización de la visita del Papa a València al exdirector general de la policía con Aznar y exconseller, Juan Cotino. "Cotino es la persona que dirije todo el evento del Papa en València. Era un hombre muy importante, respetado y valorado por todo el mundo. Cuando se confirma que el Papa viene a València él lo lleva absolutamente todo, luego delega, pero la última palabra la tenía Cotino. Por órdenes de Paco Camps", ha declarado Pérez ante el tribunal de la Audiencia Nacional a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

El Bigotes ha querido incidir en esa relación de Cotino con la organización del evento. A preguntas de su abogado, Álvaro Pérez ha precisado que Cotino era "el coordinador, quien manda". "Cómo se hace, quién lo hace, cuántas empresas lo hacen", ha añadido. El acusado ha proseguido su declaración apuntalando que fue Francisco Camps quien la mandó a reunirse con Cotino tras pedirle trabajo para la vista del Papa. "Me recibió Cotino porque era protegido de Camps. Yo trabajé por mi amistad con Camps", ha explicado.

Álvaro Pérez ha revelado que, en un primer momento, había acordado con Cotino que sus empresas fueran las que contruyeran y montaran el escenario. "Fue lo primero que pensaba que yo iba a hacer. Presenté un proyecto y en la segunda o tercera reunión me dijeron que me apartara y que lo haría una empresa de Madrid mucho más grande e importante. Cotino y Pérez Boada -comisionado de la Fundación V Encuentro de las Familias- me dijeron que lo harían otros. Como vi que no podía hacer el escenario volví a pedir ayuda a quien le pedía ayuda siempre. A Paco Camps. Me preguntó, ¿qué puedes hacer? Y yo, lo que hago para el PP", ha argumentado durante el interrogatorio de la fiscal.

"Parecía un regalo porque era el sonido y las pantallas, pero era lo más complicado que se ha hecho en España. Al final tampoco lo hice yo y lo hizo la empresa que todos sabemos y los técnicos que habían tenido éxito en Colonia en una visita del Papa anterior. No recuerdo en qué momento me dijeron que Canal 9 daría la señal para todo el mundo y decidió montar las pantallas", se ha defendido, al apartarse de la contratación de Teconsa, también de la trama Gürtel, pero de la que se ha devinculado.

Álvaro Pérez ha contado también en el juzgado que viajó a Roma con Juan Cotino y otros miembros del Gobierno valenciano y del PP. "Viajé a Roma con Cotino y con un un cura de València. A ese encuentro también viajó Camps. Tratamos temas de seguridad con los representantes del Vaticano y allí me presentaron al cardenal Cañizares y a José Luis Bayo, exsecretario general de Nuevas Generaciones del PP en la provincia de Valencia", ha dicho.

"Son órdenes superiores"

Luis Sabater, el que fuera jefe técnico de Canal 9 y el que firmó el informe para adjudicar a Teconsa el contrato del las pantallas ha derivado la responsabilidad a sus superiores. "Me dijeron que el contrato tenía que ser para Teconsa. Vi que era cantidad desorbitada y no conocía a esa empresa. Ricardo Calatayud me dijo: 'son órdenes superiores'. Se refería a Pedro García", ha declarado.