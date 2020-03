Castelló revoca todas las autorizaciones de ocupación de la vía pública para la 75ª edición de las fiestas de la Magdalena

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha anunciado este miércoles la suspensión total de las fiestas de la Magdalena, que este año celebraba su 75 aniversario, de acuerdo con el decreto del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que anula la celebración de las celebraciones en la capital de La Plana y de las Fallas en València.

Las populares fiestas de la Magdalena "se realizarán cuando el coronavirus lo permita", ha afirmado Marco. La alcaldesa socialista ha informado de la revocación de todas las autorizaciones de ocupación de la vía pública. "A efectos prácticos es como si no hubiera fiestas, será una semana normal y corriente. Todo el programa oficial de fiestas queda anulado total y absolutamente", ha anunciado la primera edil de Castelló.

Así, el consistorio deja sin efecto 41 autorizaciones de ocupación de la vía pública para pubs y bares, 52 de asociaciones y collas, diez puestos que se encontraban en la romería de la Magdalena en Sant Roc de Canet, 21 autorizaciones menores, cuatro de churrerías, cuatro de ocupaciones de la vía pública relacionados con espectáculos taurinos y un hinchable. "Todo queda revocado por acuerdo de la Junta Local", ha dicho Marco.

La alcaldesa ha estado reunida toda la mañana con el equipo de gobierno y el resto de concejales, así como con técnicos del ayuntamiento, el secretario o las comisiones de fiestas, entre otros. Este martes a última hora de la tarde, el presidente Ximo Puig telefoneó a la alcaldesa de Castelló para anunciarle la suspensión de las fiestas de la Magdalena.

"Se estudiará cuándo se realizarán las fiestas de la Magdalena, no me pregunten fechas porque no está en manos del Ayuntamiento", ha dicho Marco, quien ha insistido en que la celebración de la 75ª edición se realizará "cuando el coronavirus lo permita". "Se realizarán cuando no afecte a la ciudadanía de Castelló" y tras escuchar "a los entes y colectivos del mundo de la fiesta", apostilla.

La alcaldesa ha confirmado que no baraja una fecha concreta y ha afirmado, con rostro serio, que la suspensión de la 75ª edición de las fiestas de la Magdalena no es "una cuestión de Gobierno, es una cuestión de ciudad". Así, Marco ha informado de estas medidas a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento.