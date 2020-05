Ciudadanos se suma al Botànic en el plan de trabajo de la comisión de reconstrucción

La comisión de reconstrucción de las Corts Valencianes cierra su segunda sesión más cerca del consenso. El grupo parlamentario Ciudadanos ha retirado su plan de trabajo y ha respaldado el presentado conjuntamente por los partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV), dadas las coincidencias en las solicitudes de comparecencia. La formación de Toni Cantó, representada en este espacio por Fernando Llopis, ha planteado alargar la sesión y poder introducir más comparecencias. El PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra de plan.

La idea de los grupos es que las conclusiones y, en definitiva, el plan de reconstrucción, se elaboren de la mano de patronal, sindicatos, expertos y otros miembros de la sociedad civil para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria, como las económicas y sociales. La propuesta incluye inicialmente 29 comparecencias de expertos, con posibilidad de ampliarlas a medida que avancen los trabajos y el compromiso de aceptar ponentes de otros grupos parlamentarios en función de la representatividad.

En el listado de comparecencias figuran representantes de los sindicatos UGT PV, CCOO PV, la CEV, la Unió de Llauradors, Ava Asaja, Gestha, Hosbec, Ecologistes en Acció, ATTAC, Anecoop, Aerte, CERMI, el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos, el Institut Cavanilles de biodiversidad, las Kellys, Plataforma per la Infància, la FVMP, la comisión de expertos sobre la financiacióne, el Cecova, la Associació Ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut. No figura en el plan la confederación de cooperativas Concoval por una "errata" al transcribir los nombres, pero el Botànic ha pedido que se incluya en el listado.