Colectivos vecinales y ecologistas piden que se paralice la ampliación norte del puerto de València

La plataforma 'Litoral per al Poble', integrada por una quincena de colectivos vecinales y ecologistas, entre ellos, la Federación de Vecinos de València o Ecologistas en Acción, ha solicitado este viernes una moratoria "urgente" del proyecto de ampliación norte del puerto de València.

La entidad ha exigido también que el proyecto incluya una evaluación de impacto ambiental por procedimiento ordinario, largo y detallado, en lugar de acogerse al realizado en 2007, al haberse modificado sustancialmente el proyecto, como informó eldiario.es, por el cambio de ubicación de la terminal de cruceros.

Además, ha pedido que se abra un debate social sobre la conveniencia de esta ampliación por sus "consecuencias irreversibles" con el objetivo de que la ciudadanía pueda participar y decidir y no solo una comisión técnica de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

La plataforma ha solicitado también una reunión con el alcalde de València, Joan Ribó, para tratar todos estos importantes asuntos.

La entidad ha recordado que "el proyecto de ampliación norte del Puerto de Valencia prácticamente duplicará su capacidad, tendrá un profundo e irreversible impacto y muy serias implicaciones, no solamente económicas, sociales y ambientales, sino que condicionará por siempre jamás el modelo de ciudad y su área metropolitana ignorando la situación de emergencia debida al cambio climático".

Según ha denunciado, "el puerto actúa de espaldas a la Ciudad, le esconde las posibles repercusiones y pone en marcha un proceso acelerado interesadamente, hasta el punto que se podría llegar a decidir sobre la cuestión a finales del julio próximo, solo por una comisión técnica obviando un proceso de información y debate públicos sobre la conveniencia de esta ampliación".

Además ha criticado que "un consejo de administración reducido no tendría que aprobar una decisión de esta trascendencia, de consecuencias irreversibles, sin venir precedida de una mayor transparencia y explicación sobre las implicaciones que se derivan en un futuro inmediato".

Para 'Litoral per al Poble', "el aumento de la actividad económica no puede ser coartada para ejecutar infraestructuras de esta magnitud sin evaluar los impactos negativos que tendrían, no solas sobre el territorio, sino también en la calidad de vida y en la salud de todo el vecindario del municipio".

La plataforma teme la acruación sirva como excusa para habilitar un acceso norte y se ha preguntado si será a través de un túnel submarino o por la ciudad.