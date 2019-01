Eduard Mira facturó a través de su sociedad patrimonial porque se lo "recomendó" la Jaume II El Just

El sociólogo y miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua Eduard Mira ha alegado que facturó de manera individual y a través de una sociedad patrimonial sus honorarios por comisariar el Año Jaume I porque se lo "recomendaron" desde la Fundación Jaume II El Just, "en concreto la gerente y Carlos Precioso". La Intervención considera que el dinero facturado a través de la empresa de Mira por montar exposiciones, editar libros y realizar una cabalgata medieval en Valencia se hizo sin concurso público, por lo tanto, de manera "irregular".

Mira explica que la empresa Bermi 2000 es una sociedad patrimonial que heredó de su padre y a la que le cambió el objeto social para poder facturar a la Jaume II El Just. "Me dijeron que como persona física estaba cobrando cantidades demasiado elevadas por mi trabajo y me propusieron pagarme a través de la empresa", ha defendido a preguntas de eldiario.es.

El académico, que tiene numerosas novelas y ensayos publicados, ha explicado que llega como comisario "no por Francisco Camps, sino del que fuera conseller de Cultura Fernando Villalonga". "Yo estaba trabajando en el Consejo de Europa y me ficharon del mercado libre, no soy ningún enchufado", ha añadido.

Mira critica que ahora se cuestione su trabajo para la Fundación Jaume II El Just cuando ha hecho "numerosos trabajos para la patria", como libros sobre el corredor mediterráneo, "cuando nadie hablaba de ello", o los primeros contactos para la vuelta de la obra "El centenar de la ploma" a Valencia.