Preacuerdo entre una decena de acusados por el saqueo de fondos en la visita del Papa a València y la Fiscalía para confesar y devolver el dinero

Negociación in extremis entre los acusados por el saqueo de los fondos de Canal 9 en la visita del Papa a València en 2006 con la Fiscalía y las acusaciones para tirar de la manta y devolver el dinero a cambio de la reducción de penas. Miembros de la trama Gürtel como Álvaro Pérez El Bigotes y Ramón Blanco Balín y exditectivos de la extinta televisión como el principal acusado Pedro García, exdirector de RTVV, han sellado un preacuerdo por el que se comprometen a confesar, señalar al responsable de urdir el plan y devolver la responsabilidad civil de más de 3,4 millones de euros, según ha confirmado eldiario.es.

El acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción contempla una reducción importante de las penas de prisión, aunque Pedro García, que se enfrenta a 40 años, tendrá que entrar en la cárcel, según explican las mismas fuentes. El resto de acusados se podrían salvar de acabar entre rejas si cumplen su palabra durante la vista oral. El PSPV-PSOE, que ejerce como acusación popular, no ve con malos ojos el acuerdo si hay devolución del dinero, pero no modificará su escrito de acusación hasta que pase el juicio y se haya señalado a los responsables.

En este caso, todo apunta a que tanto El Bigotes como Ramón Blanco Balín, expresidente de Repsol y blanqueador de la trama Gürtel, señalarán al exdirector general de la policía nacional con Aznar Juan Cotino como "cerebro" de la operación que acabó con una mordida de 3,4 millones de euros por el montaje de las pantallas gigantes para retransmitir la visita del Papa. La Fiscalía modificará el orden de los interrogatorios para que Blanco Balín y Álvaro Pérez seran los primeros en declarar en el juicio que empieza este lunes.

Los que no han conformado con Anticorrupción son el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y Pablo Crespo al no querer devolver su parte de responsabilidad civil. Tampoco Juan Cotino, que no aparece en la firma de ningún documento de Canal 9 para que se perpetrara el fraude y que basará su defensa en que ni la televisión dependía de él ni tampoco la Fundación V Encuentro de las Familias.

Levante-EMV y El Confidencial han adelantado parte de estos acuerdos, entre ellos el que revela que Pedro García se compromete a devolver los 500.000 euros que habría recibido en mordidas y señalaría a Juan Cotino.

Este periódico ha podido confirmar el acuerdo de los diez acusados y también que José Luis Martínez Parra, propietario de Teconsa -la empresa que se utilizó para la operación de desvío de fondos-, se ha negado ha conformar y a devolver la parte de responsabilidad civil que le corresponde.

Esta semana arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra Juan Cotino y otro 22 acusados. Se juzga si directivos de Canal 9 y la trama Gürtel desviarion 3,4 millones de dinero público del montaje de las pantallas gigantes que se situaron en València para retransmitir la visita del Papa. La televisión pagó más de siete millones por el contrato que realizó una empresa alemana por menos de 4. La diferencia se la repartieron miembros de la trama Gürtel y Pedro García. Además, hubo regalos y prebendas para políticos, como un chaquetón para el el conseller Cotino.