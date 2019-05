Sandra Gómez: "El partido socialista solo va a liderar un Gobierno progresista"

Bajo el lema 'Aire fresco para València', Sandra Gómez optará por primera vez a la alcaldía de València por el PSPV, tras entrar en el Ayuntamiento en 2015 como número dos de Joan Calabuig, a quien sustituyó un año después como portavoz del grupo municipal socialista y vicealcaldesa, además de llevar las concejalías de Desarrollo Económico y Turismo.

Con tan solo 33 años, Gómez aspira a recuperar la vara de mando del Consistorio para los socialistas, 28 años después de que la perdiera Clementina Ródenas frente al tándem formado por Rita Barberá (PP) y Vicente González Lizondo (Unió Valenciana).

Si bien el último CIS auguraba una victoria del actual alcalde, Joan Ribó, el resto de encuestas y los resultados de las pasadas elecciones generales y autonómicas pronostican máxima igualdad para liderar tanto el bloque de izquierdas como para convertirse el partido más votado de la ciudad ante el retroceso del PP. Sin embargo, Gómez no se fía y llama a la participación masiva de los progresistas.

¿Qué balance haría de los primeros cuatro años del Gobierno municipal de izquierdas?

València está indiscutiblemente mejor que hace cuatro años. Recogimos una ciudad que estaba arruinada en lo económico. Teníamos una deuda que hizo que nos tuviera que intervenir el Estado. Estaba arruinada en su modelo económico, con unas tasas de desempleo que superaban la media nacional en la época de crisis y estaba arruinada en lo social porque había unos índices de pobreza y de dificultades de las familias trabajadoras tremendos. Y estaba también arruinada nuestra imagen reputacional, yo quiero recordar que esta ciudad tenía una crisis ligada a todos los casos de corrupción del anterior Gobierno y por lo tanto podemos decir que València estaba hecha una ruina. Nosotros en esta legislatura que decimos que es de transición, lo que nos hemos centrado es en resolver los principales problemas.

¿Cuáles serían esos problemas?

En primer lugar hemos atendido la deuda del Ayuntamiento que además ha sido una prioridad del partido socialista, atender lo urgente equilibrando las deudas públicas lo que supone que ya no estemos intervenidos por el Estado. En segundo lugar, somos la gran ciudad de España que más empleo ha creado por habitante. Y en tercer lugar, hemos devuelto el buen nombre a nuestra ciudad. Por lo tanto, nos hemos dedicado en esta legislatura a atender los problemas más urgentes. Pero ahora viene la siguiente legislatura donde debemos de resolver lo importante y ahí nosotros nos posicionamos como la mejor opción política porque frente a los que quieren volver 40 años atrás porque tenemos una coalición de la vieja derecha con la nueva y peligrosa extrema derecha, y frente a los que proponen que todo siga igual, que València se quede atascada, nosotros proponemos avanzar y sabemos que los ciudadanos cuando se les da a elegir siempre eligen avanzar. Y en un proyecto socialista que lo que nos diferencia es que nosotros queremos que la ciudad avance pero sin dejar a nadie atrás.

De las medidas que han tomado este mandato, ¿cuáles destacaría?

Cuando fui concejala de Policía creamos una unidad específica para proteger a las víctimas de violencia de género. Frente a los que ahora proponen suprimir las unidades que trabajan contra la violencia de género nosotros proponemos reforzarlo. En segundo lugar, también estamos muy orgullosos de haber ayudado a encontrar trabajo a personas con dificultades, bien a los jóvenes o bien a los muy mayores que se les negaba la oportunidad de volver a trabajar. Gracias a València Activa uno de cada tres inscritos, en total 5.000 personas, han econtrado trabajo gracias a la intermediación y eso es algo que ha sido una prioridad para el grupo socialista. También me siento orgullosa de que los cuidados sean públicos. València tenía una red de centros de día de cuidado de personas mayores a los que solo podían acceder las familias que tenían más recursos porque los precios altos, se llegaban a pedir casi 400 euros por familia. Era una red pública y las plazas tenías que ser públicas, por tanto, hemos suprimido el copago para que no haya familias que no pueda llevar a sus padres o suegros al centro de día.

Haga un poco de autocrítica, ¿cuáles han sido las asignaturas pendientes de este Gobierno?

Hay dos retos que tiene la ciudad para la próxima legislatura, una es quitar la movilidad del terreno de conflicto. Yo creo que tenemos que avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, pero no puede ser un continuo conflicto en la ciudad y algo que además es positivo y que todas las ciudades están caminando hacia ello. Por eso yo me comprometo cuando sea alacaldesa a aplicar el diálogo, el consenso y sobre todo, a un modelo de convivencia donde nadie se sienta agredido. Por otra parte, la ciudad tiene un reto que es la vivienda. Tenemos que garantizar precios accesibles y no me refiero solo a las personas que tienen más dificultades, sino también a las familias que dedican más del 50% de su salario a pagar la vivienda, y eso lo tenemos que combatir. Queremos que el 30% de la vivienda que se construya en en nuestra ciudad sea de protección pública. Con eso preveemos que se podrán movilizar 4.500 viviendas públicas que no solo sean de compra, sino también de alquiler público. Lo queremos hacer en los espacios públicos que tenemos en Ciutat Vella, donde la mayoría serán de alquiler, y en los espacios que quedan por desarrollar en Moreras, Benimaclet, Cabanyal y el Grau.

Ha hablado sacar la movilidad del terreno del conflicto, ¿en qué se diferenciaría su política de movilidad de la que se ha aplicado en los últimos cuatro años?

El partido socialista defiende un modelo de movilidad más sostenible y eso significa fomentar el transporte público. Eso es lo más importante, lo que realmente es el transporte en donde cualquier persona sea joven o mayor puede acceder. Queremos que haya una red de EMT que tenga las líneas y la frecuencia suficiente para que tengamos garantizado un transporte público de calidad. Además, tenemos que tener una red de metro que esté acorde con nuestro mapa urbano, que llegue a todos los barrios, aunque dependa de la Generalitat, será algo que exigiré como alcaldesa. Otra de las cuestiones que debemos abordar es la transición del vehículo contaminante al ecológico. Hemos propuesto la bonificación del impuesto de circulación de todos los vehículos híbridos y eléctricos. Además, fomentar una red de carga en la vía publica, que en esta legislatura no se ha abordado. Además, fomentar otras formas de movilidad compartida como el 'sharing', que quitan tres vehículos por cada uno que se introduce. Todo ello complementado con el tema del patinete o la bicicleta.

Sandra Gómez, candidata a la alcaldía de València por el PSPV, durante la entrevista JESÚS CÍSCAR

¿Cree que se han centralizado demasiado las acciones en la bici y eso ha acabado por generar conflicto?

El error ha sido focalizarlo todo en la bicicleta porque tenemos que fomentar un modelo transversal, donde la bicicleta tiene que tener un papel fundamental, pero no puede ser el único protagonista. Ni somos los de la Fórmula 1 que ellos están encantados, que por cierto, el circuito urbano dejó una cicatriz en la ciudad mucho más profunda que cualquier carril bici, pero tampoco somos los que estamos obesionados solo con la bicicleta, nosotros queremos hablar de transversalidad. Y el último matiz es que no se debe criminalizar a nadie, hay mucha gente en esta ciudad que necesita coger su vehículo privado porque tiene hijos, personas mayores, porque trabaja fuera y porque necesita moverse en vehículo privado y no hay que criminalizar a nadie, hay que convivir y estoy convencida que cada vez tendrá menos peso el vehículo privado. Por lo tanto, tenemos que tener una ciudad en la que todo el mundo se sienta cómodo y podamos convivir.

En cuanto al centro histórico, ¿apostaría por la peatonalización?

Tenemos que caminar hacia la peatonalización del centro histórico. Tenemos un proyecto que es 'València ciudad de plazas', lo que queremos impulsar es la peatonalización de las principales plazas de la ciudad, pero también de las de los barrios porque son puntos de encuentro de la gente. Me encanta la vida de una ciudad de plazas y también tenemos por tanto que aprovechar las grandes plazas de la ciudad que sean definitivamente peatonales. Hablo de la de la Reina, de la del Ayuntamiento, de San Agustín y la de Brujas.

¿Cómo se compatibiliza eso con las necesidades de accesibilidad de los vecinos y comerciantes?

Eso es importantísimo. Con cámaras, como está resuelto en todas las grandes ciudades europeas. Todo esto ya está resuelto. Se garantiza el acceso a los aparcamientos residenciales con la instalación de cámaras. Luego se deja acceso a los vehículos de carga y descarga.

¿Ha sido el Cabanyal la gran asignatura pendiente?

No estoy de acuerdo. Como soy vecina de allí y vivo allí creo que el barrio ha mejorado muchísimo. Del año 2015 al año 2019 ha habido una evolución muy buena. El grupo socialista nos hemos volcado con el barrio del Cabanyal y mi compañero Vicent Sarrià se ha volcado mucho y ha dedicado mucho esfuerzo y muchas horas al barrio. Ha sido el impulsor del Plan del Cabanyal, ha sido el impulsor de las reurbanizaciones de las principales calles maltratadas y maltrechas del barrio del Cabanyal. Hemos trabajado mucho para equilibrar la convivencia, pero también es verdad que de un año para otro no se podía solucionar todo, es decir, la degradación no era solo urbanística, no era solo que no se dejara a la gente que se reformara su casa, que eso era brutal. Es que el barrio del Cabanyal estaba secuestrado por el anterior gobierno del Partido Popular, a la gente no le dejaban ni reformar su casa. Por eso digo que no solo era degradación urbanística, era degradación social interesada y dirigida por parte del PP. En el año 2015 la situación era terrible en algunas calles principales como Escalante, José Benlliure, Progreso, Pescadores, Amparo Guillén. Era terrible y sinceramente ha mejorado. Por supuesto que queda mucho por mejorar y por eso quiero manifestar mi total compromiso con mi barrio, en el que yo me he criado, en que vamos a rehabilitarlo.

Los vecinos se han quejado mucho de los problemas de convivencia relacionados con las terrazas, el botellón y los apartamentos turísticos, ¿cómo pensáis abordarlo?

El tema de los apartamentos creo que somos la ciudad que mejor lo hemos abordado, en primer lugar porque hemos hecho la prevención, modificamos la ley hace un año y cualquier vivienda que se quiera cambiar de residencial a uso turístico tiene que cumplir con la normativa del Ayuntamiento que solo se limita a inmuebles que estén en plantas bajas o primer piso. En este año solo se han dado de alta 18 apartamentos turísticos. En segundo lugar nos ha dado la razón una sentencia judicial que cualquier piso que se quiera dar de alta en cualquiera de las plataformas tienen que tener un número de registro que solo se otorga a los que cumplen la normativa municipal. Eso nos ha permitido ahora impulsar un plan de inspección de apartamentos turísticos. Seguramente quedará mucho que hacer, pero hemos puesto los cimientos en contra de lo que dicen PP y Ciudadanos que quieren ser más laxos con la normativa.

¿Qué proponéis en cuanto a las terrazas?

València es una ciudad en la que las terrazas tienen un protagonismo indiscutible y ahí tenemos que ser honestos, a todos nos gusta disfrutar a lo largo del buen tiempo de tomar algo en una terraza, y no pasa nada, no hay que criminalizar, lo que hay que hacer es cumplir las normas que marca el Ayuntamiento, que no haya nadie que se pasa, que ponga mesas y sillas de más, que esté todo regulado, no hay más.

La candidata del PSPV a la alcaldía de València, Sandra Gómez JESÚS CÍSCAR

¿Pero está por reducir la superficie de las terrazas allí donde haya problemas?

No, estoy por controlar el número de mesas y sillas que hay otorgadas. Lo que no ha tenido sentido es que hayamos hecho peatonalizaciones y haya sido para un exceso de ocupación de terrazas. Eso sí que no estoy de acuerdo, que fue lo que pasó en la plaza de Ciudad de Brujas. Lo que tenemos que hacer es peatonalizar nuestro casco urbano y mantener un número razonable de terrazas que permita dar un servicio al ciudadano y generar una rentabilidad al establecimiento, pero que no sea invasivo, hay que buscar el equilibrio. Lo que tenemos que hacer es controlar lo que hay otorgado para que nadie se pase.

Si fuera alcaldesa, ¿qué iniciativas llevaría adelante de forma inaplazable?

Yo me comprometo a ser la alcaldesa de los barrios de València, estoy harta de que la política siempre hable de los mismos barrios, hay partidos que solo saben hablar de Cirilo Amorós, Reino de València y la calle Colón y eso no puede ser. Yo quiero ser la alcaldesa de todos los barrios de la ciudad y por eso durante un día a la semana estaré en una dependencia municipal de cada barrio atendiendo a los vecinos y vecinas porque yo por mi carácter no quiero estar encerrada en un despacho, no me gusta, yo quiero estar en la calle con la gente. Somos el único partido que ha presentado sus propuestas calle a calle. Además, queremos una ciudad para las mujeres, por eso queremos universalizar la educaciónd 0 a 3 años con más escoletas infantiles y más centros de día públicos, complementando con ayudas a familias que van a cooperativas o centros privados con el cheque escolar. Tenemos que trabajar en corresponsabilidad por la conciliación. Queremos crear una agencia de desarrollo local con perspectiva de género que es 'Treballem Iguals' para luchar contra la brecha de género que existe en el mercado laboral. También queremos asumir una extraescolar gratuita en música, aprendizaje de idiomas y deportes para fomentar la conciliación. La tercera idea es un modelo económico de desarrollo sostenible e inteligente apostando como hemos hecho por el turismo, por un modelo inteligente, aplicado en la innovación como demostramos habiéndonos traido el Webit Festival. La cuarta idea es que quiero ser una alcaldesa para todos los valencianos con un proyecto donde la mayoría de los valencianos se sientan cómodos.

¿Cuáles cree que deben ser las prioridades en cuanto a infraestructuras?

La ciudad de València tiene muchas cosas pendientes: el soterramiento de las vías del Parque Central y del Grau, la condonación de la deuda de la Marina, la solución de la desembocadura del río Turia con todo lo nuevo que tiene que llegar a Natzaret tal y como se ha firmado con la Autoridad Portuaria. Lo más prioritario creo que sería empezar con el soterramiento de las vías del Parque Central porque ya hay un convenio firmado con el Ministerio de Fomento, pero también es muy importante la solución de la desembocadura del Turia y todos los equipamientos para dignificar Natzaret.

¿Estarían dispuestos a estudiar un pacto con Ciudadanos?

El partido socialista solo va a liderar un Gobierno progresista. Yo no puedo aliarme con quien abraza o coquetea con la extrema derecha, con aquellos que defienden hacer listas negras en las administraciones de las personas que protegen a víctimas de violencia de género, no puedo aliarme con las personas que quieren trabajar con los que tienen un discurso racista como ha hecho el candidato de Vox, no puedo aliarme con aquellos que se quieren llevar la fiesta del Orgullo del centro de València para llevárselo a no se sabe dónde. No comparto el discurso de la intolerancia y el odio y no comparto la radicalización del bloque de derechas. Nosotros somos de izquierdas y somos progresistas.

Supongamos que gana el bloque de izquierdas, ¿habría alguna Concejalía irrenunciable para ustedes?

Yo aspiro de momento a liderar la ciudad y a hacer un proyecto que se centre en los barrios, en las mujeres, en un modelo económico sostenible e inteligente y que seamos transversales y que resuelva los conflictos y las polémicas estériles como ha habido en Fallas y en movilidad. A lo que me comprometo si soy alcaldesa es a que en determinadas áreas haya una política de diálogo y de consenso sin sectarismos, que es uno de los problemas que ha habido esta legislatura.

Las últimas encuestas dan mucha igualdad entre PSPV y Compromís, ¿qué diría a los indecisos entre ambos partidos para que se decantaran por usted?

Lo primero que diría a todos los progresistas es que debemos salir a votar y que no nos podemos confiar porque la derecha no se va a quedar en casa porque nunca lo ha hecho. Dicho esto, quiero decir que esto es la casa de todos y todas. El partido socialista siempre ha sido el partido que más se ha parecido a nuestra sociedad porque somos un partido transversal que convive y es plural con todos. Tiene un proyecto lo suficientemente amplio para que cualquier progresista que defienda la libertad de todo el mundo, la igualdad de oportunidades de todas las personas y el progreso de las sociedades que avancen sin dejar a nadie atrás. Esta es la casa de todas esas personas, sin sectarismos, sin ser excluyentes.