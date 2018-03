Sanidad organiza los primeros turnos de médicos en el hospital de La Ribera

La Conselleria de Sanidad ya tiene organizados hasta lo que resta de 2018 los turnos de trabajo de los profesionales de todas las categorías del Departamento de Salud de La Ribera, que el próximo 1 de abril pasará a ser gestionado por la sanidad pública valenciana.

Según la titular de Sanidad, Carmen Montón, el proceso de reversión se ha hecho con mucha antelación y de una manera "transparente, ordenada y planificada, muy secuenciada". La consellera ha realizado estas declaraciones este lunes en un desayuno informativo de la Agencia EFE, donde ha anunciado que los consultorios auxiliares de la comarca que la empresa Ribera Salud cerraba en verano permanecerán abiertos este año para prestar servicios.

La consellera ha transmitido a los ciudadanos que no hay "ninguna cuestión que temer" en esa transición porque se mantendrá la misma cartera de servicios y no se "notará nada" el cambio de titularidad". A su juicio, "no hay nada de lo que preocuparse, solo celebrar que ese departamento va a ser tratado de una manera más cuidadosa, y con la apuesta de que recuperare cuestiones que ahora son deficitarias como la Atención Primaria, especialmente en verano, en el que se resienten los consultorios auxiliares o los de la playa".

Preguntada por la posición de Ribera Salud en todo el proceso, la consellera ha reconocido que han "echado de menos un poco de colaboración", aunque a poco más de dos semanas de acabar el contrato "ya estamos en la recta final y no merece hacer más consideraciones".

"El 1 de abril nace un departamento nuevo de gestión pública, que mantiene la cartera de servicios y a los trabajadores y que tiene todos los condicionantes ya establecidos de cualquier otro departamento de la Comunitat Valenciana", ha indicado para recordar la inversión de 5,7 millones de euros prevista para el 2018.

Respecto a las críticas del PP a la reversión del modelo, Montón ha señalado que la "oposición, y más ésta del PP que está tan agotada a nivel judicial y que tiene tanta carencia de liderazgo y tanto conflicto interno soterrado, tiene que hacer de la necesidad una virtud".

"No podemos olvidar que el modelo de privatización es del PP y que ellos, a pesar de que no estaba en ningún programa electoral, decidieron apostar por el modelo de concesión sanitaria, de privatizar íntegramente un departamento".