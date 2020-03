València, a un paso de cerrar Convent Carmen por incumplir la normativa acústica y los usos autorizados

Uno de los espacios culturales y gastronómicos de moda de València ubicado en la plaza Portal Nou 6, en el barrio del Carmen, tiene los días contados.

Fuentes municipales han informado a eldiario.es que los técnicos y el secretario del Ayuntamiento barajan cesar la actividad del recinto a través de una resolución que la correspondiente Concejalía deberá resolver.

Las mismas fuentes han comentado que los promotores del recinto habilitado en el antiguo convento de las carmelitas de San José (siglo XVII) presentaron una declaración responsable en la que según la cual el proyecto tiene una actividad con un tempus definido del 27 de septiembre de 2018 al 6 de enero de 2019, considerándose por tanto una instalación eventual.

La asociación de vecinos Amics del Carmen, denunció diferentes irregularidades en el establecimiento, lo que originó el inicio de las inspecciones.

En virtud de las mismas, los técnicos han constatado que en el proyecto que presentaron los propietarios mediante declaración responsable no hay previsión de realización de obras de habilitación, pero sin embargo sí que realizan, mediante otra declaración responsable de obras, presentada a posteriori de la realización y finalización de las mismas.

Además, solo se contempla en el proyecto amenización musical, mientras en la inspección técnica se comprueba que "el proyecto técnico no coincide con el ejecutado y no se cumple con la normativa que se aplica en contaminación acústica.

Además, el proyecto se plantea como un espacio sociocultural, pero en el uso diario de este espacio se comprueba que hacen un uso sociocultural en el interior del edificio y en el exterior un uso de restauración.

Los informes técnicos también destacan que "el aforo previsto en la zona exterior, donde se desarrolla la actividad de restauración, duplica el aforo correspondiente al interior, por lo que cabe que no se trate de una actividad subsidiaria de la del interior; por lo que la actividad que predomina es la de restauración".

Por su parte, la empresa ha emitido una recusación contra el jefe de sección urbanística zona sur del servicio de actividad al considerar que hay un vínculo personal con algún miembro de la entidad denunciante, a la que se ha resuelto que no se aprecia la concurrencia de la causa.

No obstante, desee el Ayuntamiento han precisado que "para no dejar lugar a dudas, no se tendrán en cuenta en la resolución los informes de este jefe de sección".

Así, el Ayuntamiento ha afirmado que seguirá, en todo caso, estrictamente, aquello que marquen los informes técnicos y el secretario.