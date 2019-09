Vecinos del Carmen demandarán al Ayuntamiento por "irregularidades graves" en la apertura de un local de ocio

Amics del Carmen pide el cese de la actividad de Convent Carmen por "no aplicar la normativa sobre contaminación acústica que prohíbe nuevos locales y no proteger la salud y el derecho al descanso de los vecinos" La entidad considera que no se ha protegido el valor patrimonial del antiguo convento de San Jose, y no se han evitado las obras que han transformado el jardín en un restaurante al aire libre