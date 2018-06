València multarà fins amb 3.000 euros els particulars que no prenguen mesures contra el mosquit tigre

"La nova ordenança recollirà una sèrie de consells i obligacions que caldrà que tinguen en compte els particulars o les comunitats de veïns a l’hora mantenir en condicions els seus espais privats per evitar la proliferació del mosquit tigre".

Així ha explicat a eldiario.es la regidora de Sanitat de l’Ajuntament de València, Maite Girau, l’objectiu que persegueix aquesta nova normativa municipal, l’esborrany de la qual ja està tancat i eixirà a exposició pública per iniciar el període d’al·legacions "d’ací a uns 15 dies".

L’edil ha explicat que iniciarà una ronda de reunions amb els representants dels administradors de finques i de la Federació de Veïns de València, entre altres entitats, amb l’objectiu d’explicar-los el text i recollir les seues aportacions per introduir-hi millores si escau.

Com va avançar aquest diari, la normativa establirà l’ obligatorietat que els particulars mantinguen en unes mínimes condicions de salubritat els terrenys o les propietats en què puga quedar-se aigua estancada i, per tant, puga proliferar el mosquit tigre, per exemple en zones de camp, segons habitatges o en residencials amb zones comunes.

En aquest sentit, Girau ha comentat, que encara que l’ordenança estableix sancions, no té un esperit recaptador, ja que la denúncia es produirà en el cas que es detecte un focus de mosquits en una propietat privada, i malgrat el requeriment municipal, no s’aplique el tractament adient per a eradicar-lo.

Girau ha afirmat que les multes oscil·laran entre 25 euros les lleus i 3.000 euros les molt greus, en les quals es tindrà en compte, entre altres coses, la reincidència.

I és que, en el 80% dels avisos que rep Sanitat per presència del mosquit tigre, el focus està en elements amb aigua estancada com ara piscines, plats de tests o embornals situats en propietats privades com ara col·legis, residencials amb zones comunes o segons habitatges.

Quan això es detecta, s’informa el propietari de la manera d’actuar i se’l requereix perquè resolga la situació. Amb l’aprovació de l’ordenança, si no ho fa, se’l podrà denunciar.

Durant tot l’any, els tècnics de Lokímica, la contracta del servei de control de plagues de l’Ajuntament, duen a terme el tractament dels 70.000 embornals que hi ha en la via pública, a més dels aiguamolls de l’Albufera.

Des de Sanitat esperen que, si aquestes actuacions en la via pública van acompanyades d’un control per part dels particulars, es podran reduir les molèsties que genera el mosquit tigre.

València s’uneix així a altres ciutats valencianes que ja tenen ordenances similars com Castelló, Onda, l’Alcora o la Pobla de Farnals.

Una qüestió de salut pública

Girau ha recordat que el control del mosquit tigre és molt important i és una qüestió de "salut pública".

I és que el mosquit tigre està catalogat com una espècie invasora procedent d’Àsia l’expansió de la qual s’ha degut al comerç internacional de mercaderies.

Pot transmetre malalties infeccioses com el chikungunya, el Zika o el dengue, però a la Comunitat Valenciana no ha transcendit que s’hagen donat casos d’aquestes malalties per la picada d’exemplars autòctons.

L’Ajuntament té un equip d’atenció d’incidències del mosquit tigre, després de comunicació per part del ciutadà de zones afectades mitjançant el 010.