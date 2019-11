Vicente Lafuente rechaza presidir Feria València: la carambola puede acabar con José Vicente Morata al frente de la institución ferial

El presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, podría acabar como presidente de Feria València si la Conselleria de Economía no consigue atar un candidato o candidata antes del patronato del mes de diciembre. El rechazo este miércoles de la oferta para presidir la institución ferial por parte del presidente de Femeval, Vicente Lapuente, primera opción del Gobierno valenciano, se complican máxime cuando José Vicente González dijo el martes que no se presentará.

Que dos candidatos no quieran seguir en la presidencia de esta institución estratégica no es muy buena carta de presentación para seducir a un nuevo aspirante. De momento, el subsecretario de Economía, Natxo Costa, asegura que están tanteando varias opciones, aunque lo único claro es que provendrá del mundo empresarial. Costa ha dicho que en el Consell no tienen prisa y que la presidencia podría ser asumida por alguien del patronato.

En ese sentido, las vicepresidencias del patronato las tiene la dirección general de Comercio y José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio. Fuentes del Consell descartan un nombramiento de la conselleria porque quieren que la presidencia esté en manos de un empresario y no ven con malos ojos que Morata pudiera asumir las funciones de presidente en caso de no encontrar una alternativa. La decisión final compete a la propia Cámara, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

Morata compagina la gestión de su empresa de fabricación de puertas con la Cámara de Comercio y ya revalidó al frente de la entidad empresarial porque tenía el apoyo, tanto de los empresarios como de la Conselleria de Economía.

Respecto a la negativa del presidente de Femeval a presidir Feria València, el presidente de Femeval, a través de un comunicado, ha calificado su decisión de "meditada" y ha optado por rechazar la oferta dada la "imposibilidad de compaginarla con las responsabilidades actuales que requieren los cargos que ostenta como presidente de Femeval" y su labor diaria como empresario.

"Asumir dicha presidencia hubiera conllevado restar tiempo a esta federación y dedicarlo a cimentar las bases de un proyecto de recinto ferial que requiere de la asunción pública de su deuda y cuyo modelo futuro de gestión debe ser definido de forma conjunta entre el tejido empresarial y la Administración", explica el comunicado.

El subsecretario de la Conselleria de Economía ha agradecido a José Vicente González el trabajo desarrollado en Feria Valencia durante sus seis años en la presidencia, y a Vicente Lafuente el esfuerzo que ha hecho al analizar y dedicar tiempo a meditar su decisión, así como su discreción en este asunto.