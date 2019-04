El candidato de Vox en Benidorm condenado por violencia de género se cae de la lista y el partido se pone de perfil

David Pérez Brígido no será el cabeza de lista de Vox Benidorm para la elecciones municipales del 26 de mayo. Su salida de la candidatura se ha producido después de que este medio avanzara que el 28 de febrero había sido condenado en sentencia firme por violencia de género por el Juzgado de lo Penal número 5 de Navarra.

El fallo judicial, contra el que no cabe recurso, relata el calvario que hizo pasar a su exmujer durante años a la que dio "puñetazos en la cara y agarrones de cuello", profería insultos tipo “mora de mierda” y amenazas de muerte y condena a Pérez Brígido a dos años de cárcel que no va a cumplir por no tener antecedentes, así como a la pena de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

En la práctica, según las fuentes jurídicas consultadas, “no puede presentarse a las elecciones” ya que "toda condena de prisión lleva aparejada la inhabilitación para sufragio pasivo”. Ante esta evidencia, habría sido el propio candidato y no el partido el que habría decidido dar un paso atrás y dimitir de la candidatura. De hecho, en su perfil de Facebook donde comunicó hace un par de días que concurría como número uno a los comicios ya ha desaparecido la publicación.

Mientras tanto Vox no parece darse por aludido y opta por dar la callada por respuesta. Ni a través de la coordinadora ni del servicio de prensa quieren responder y el número 2 de la lista, en la práctica el nuevo cabeza de cartel, Diego Ramón del Castillo Gómez-Cambronero, no ha querido confirmar el movimiento en la candidatura donde también aparecen en el número 8 la novia y en el 18 la madre del político condenado.

Una candidatura que ya arrastraba la polémica desde la destitución del anterior aspirante a alcaldable Alberto José Inés Moro y parte de la cúpula por supuestas “irregularidades empresariales”, según adujo el partido ultra. Le siguió la designación a dedo de Pérez Brígido, recién llegado a Benidorm después de pasar los últimos años en Navarra.

Cuando la Junta Electoral confirme el relevo, y en caso de que sea el siguiente de la lista, Gómez-Cambronero pasaría a ser el tercer candidato a alcalde en pocas semanas y como en el caso de Pérez Brigido, tampoco se le conoce arraigo en la localidad donde se presenta ya que reside en la ciudad de Alicante.

Aunque podría darse la situación de que la Junta Electoral Provincial (JEP) se pronuncie favorablemente al recurso promovido por Podemos Benidorm cuya resolución se espera para principios de la semana que viene. La formación morada recuerda que su petición conllevaría la invalidación de toda la candidatura y no solo del primer puesto, cuestión que deberá determinar la JEP después de que la Junta Electoral de Zona no detectara irregularidades.