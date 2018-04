Una mujer de Xàbia consigue que las Corts aprueben adelantar las mamografías de quienes tengan antecedentes de cáncer

Casi dos años de lucha y más de 200.000 firmas recogidas. La xabiera María Ferrer por fin cumple su principal cometido desde que inició su particular batalla contra el cáncer de mama: que se adelanten las mamografías a las mujeres menores de 45 con antecedentes familiares. La comisión de Sanidad de las Corts ha aprobado este martes, por 12 votos a favor y dos abstenciones, la Proposición No de Ley presentada por las diputadas de Compromís Marian Campello, Isaura Navarro y Mònica Àlvaro.

María inició la recogida de firmas después de que le detectaran cáncer de mama. Lo hizo principalmente por su madre, que falleció precisamente por culpa de esta enfermedad con solo 42 años de edad. “Cuando ella murió yo era una cría de 15 años y no pude hacer nada. Siempre había tenido una espinita clavada y tras enterarme de mi enfermedad, supe que tenía que hacer algo”, ha afirmado.

El pasado 6 de julio hizo entrega de las firmas al presidente de las Corts, Enric Morera, quien le prometió que la propuesta sería estudiada por la Conselleria de Sanidad. Y lo ha conseguido. No sin antes remover cielo y tierra, consiguiendo reuniones primero con la Dirección General de Salud Pública de la Comunitat Valenciana y después con las diputadas de Compromís que han llevado la Proposición No de Ley a Les Corts.

La visibilización en sus redes sociales también ha sido primordial. Su causa ha traspasado incluso fronteras. Deportistas de élite, actores y famosos se han hecho eco de la campaña del Lazo viajero. 10 minutos para toda una vida, con la que pretendía visibilizar aún más la lucha contra el cáncer de mama y concienciar a las mujeres jóvenes para que se acostumbren a realizarse autoexploraciones mamarias periódicamente.

Ahora todo son buenas noticias para Ferrer, que ya está curada y ha conseguido que otras mujeres puedan correr su misma suerte. Porque, según apunta, “una temprana detección es primordial para poder curarlo a tiempo”. No le queda ya nada más por lo que luchar en esta guerra y, ahora, dice, se dedicará todo el tiempo posible a los suyos y a ella misma. “He peleado mucho y en ningún momento he sentido que estaba perdiendo el tiempo. Al contrario, sabía que lo estaba ganando para las demás mujeres. Si consigo que tan solo una persona se salve por haberse hecho una mamografía a tiempo, yo ya he ganado”.